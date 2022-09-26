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Уже восьмой месяц на территории украинского государства продолжается спецоперация по защите мирного населения двух республик Донбасса. Москва настроена решительно и больше не даст в обиду граждан, которые не хотят жить по законам киевского режима. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик приняли решение провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.
Такой шаг ожидаемо вызвал бурную реакцию на Украине и в западных странах. Европейцы уже объявили, что не позволят жителям освобожденных территорий самоопределиться и не станут признавать итоги референдумов.
На фоне серьезного обострения ситуации в Незалежной российские власти приняли вынужденное решение о частичной мобилизации граждан и обозначили готовность защищать нашу страну любыми видами оружия. В ответ на это на Украине пригрозили нанести ядерный удар по территории России. Онлайн-трансляция последних событий – в сводке "Утра".
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26 сентября
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