Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Решение о проведении референдумов резко изменило ситуацию

Уже восьмой месяц на территории украинского государства продолжается спецоперация по защите мирного населения двух республик Донбасса. Москва настроена решительно и больше не даст в обиду граждан, которые не хотят жить по законам киевского режима. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик приняли решение провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Такой шаг ожидаемо вызвал бурную реакцию на Украине и в западных странах. Европейцы уже объявили, что не позволят жителям освобожденных территорий самоопределиться и не станут признавать итоги референдумов.

На фоне серьезного обострения ситуации в Незалежной российские власти приняли вынужденное решение о частичной мобилизации граждан и обозначили готовность защищать нашу страну любыми видами оружия. В ответ на это на Украине пригрозили нанести ядерный удар по территории России. Онлайн-трансляция последних событий – в сводке "Утра".

10:03 Украинский диверсант, подорвавшийся 25 сентября в Мелитополе, готовил теракты, дома у него обнаружено взрывное устройство.

09:39 Мирные жители и члены участковых комиссий не пострадали при обстреле украинской армией Рубежного.

09:11 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября.

08:40 ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме.

08:15 "Злые русские хакеры" (RaHDIt) выложили в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тыс сотрудников службы внешней разведки Украины.

26 сентября

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