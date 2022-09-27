Решение о проведении референдумов резко изменило ситуацию

Уже восьмой месяц на территории украинского государства продолжается спецоперация по защите мирного населения двух республик Донбасса. Москва настроена решительно и больше не даст в обиду граждан, которые не хотят жить по законам киевского режима. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик приняли решение провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.



Такой шаг ожидаемо вызвал бурную реакцию на Украине и в западных странах. Европейцы уже объявили, что не позволят жителям освобожденных территорий самоопределиться и не станут признавать итоги референдумов.

На фоне серьезного обострения ситуации в Незалежной российские власти приняли вынужденное решение о частичной мобилизации граждан и обозначили готовность защищать нашу страну любыми видами оружия. В ответ на это на Украине пригрозили нанести ядерный удар по территории России. Онлайн-трансляция последних событий – в сводке "Утра".

08:15Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА Новости.

27 сентября

21:57 Сообщается о мощных взрывах в Одессе.

21:38 Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам 4 дней голосования составила 86,89%.

20:56 Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу "Тагесшау" заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

20:35 В Белгородской области уже частично мобилизовано 80% резервистов от предусмотренного плана.

20:05 В Крыму вернули домой около 400 человек, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, они не подходили по возрасту, сообщил глава службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко.

20:00 Явка избирателей на референдуме по итогам четвертого дня составила 83,61%.

19:38 В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

18:56 Вторая волна частичной мобилизации в Крыму, где практически завершились мобилизационные мероприятия, не планируется.

18:55 Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену.

18:41 Минобороны РФ сообщило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

18:15 ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

18:06 Глава сенатского комитета по обороне, бывший главком ВКС России Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации.

17:30 Появились сообщения о срабатывании ПВО над Севастополем.

17:09 Британия расширила санкции против России из-за референдумов. В санкционный список вошли 33 лица, участвующих в проведении голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

16:08 В Новой Каховке прозвучало более 12 воздушных взрывов, работает ПВО, звучит сирена, сообщает военно-гражданская администрация города.

16:02 ЕС отложит решение по введению потолка цен на российскую нефть из-за разногласий среди стран, сообщают СМИ.

15:53 План поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных – губернатор Севастополя Развожаев.

15:22 РФ приостанавливает соглашение с Латвией об избежании двойного налогооблажения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

15:19 В call-центре пояснили, что повестки в военкомат могут выдавать круглосуточно, нарушений в этом нет.

15:13 США объявляют о выделении Украине новой помощи в размере 457,5 млн долларов на работу правоохранительных органов, заявил Энтони Блинкен.

14:43 Частичная мобилизация в Якутии завершится до четверга, а в ряде районов план уже выполнен.

14:09 Постоянные органы власти Запорожской области сформируют на выборах, которые планируются через год после решения о вхождении в состав России.

13:31 Песков: никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось.

13:20 Песков на вопрос о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации: в настоящий момент никаких решений на этот счет нет.

12:43 Россия утвердила план развития Мариуполя на ближайшие три года, заявил Хуснуллин.

12:10 МО РФ: Более 120 военных потеряли ВСУ убитыми и ранеными в результате удара ВС РФ в Харьковской области.

11:43 Глава МАГАТЭ: стартовали переговоры о создании "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС, они будут продолжены на этой неделе.

11:26 Южная Осетия всецело поддерживает проведение референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

10:57 Референдум в Запорожской области состоялся, явка перевалила за 50%.

10:45 Президент Молдавии готова лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.

10:32 Референдум в Херсонской области можно считать состоявшимся, явка избирателей превысила порог в 50%.

10:03 Украинский диверсант, подорвавшийся 25 сентября в Мелитополе, готовил теракты, дома у него обнаружено взрывное устройство.

09:39 Мирные жители и члены участковых комиссий не пострадали при обстреле украинской армией Рубежного.

09:11 Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 2 октября.

08:40 ВС Украины ночью обстреляли школу в Рубежном, где размещался участок для голосования на референдуме.

08:15 "Злые русские хакеры" (RaHDIt) выложили в открытый доступ сведения о свыше чем 1,5 тыс сотрудников службы внешней разведки Украины.

26 сентября