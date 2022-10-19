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На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.
Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.
Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.
Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.
10:00 Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода, сообщает губернатор Белгородской области.
9:27 Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек, заявил врио губернатора Херсонской области Сальдо.
9:13 Минувшей ночью десант ВСУ попытался отбить ЗАЭС, атаку удалось отразить.
8:50 В районе Северной стороны Севастополя ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор.
8:31 Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции "Луч", ведутся восстановительные работы, сообщают власти.
8:21 Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее говорил о намерении "убить как можно больше русских".
19 октября
21:37 ВСУ нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской ТЭС и промзоны Энергодара из американских гаубиц.
21:24 Силовики ликвидировали самодельное взрывное устройство в поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь.
21:00 Командующий СВО Суровикин сделал важное заявление по Украине.
20:34 Объявлен добровольный выезд для жителей из ряда районов Херсонской области.
19:47 Молдавия объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий на Украине.
19:01 НАТО поставит Киеву средства борьбы с БПЛА в ближайшие дни.
18:23 ЕК предлагает Украине присоединиться к общеевропейскому механизму закупки газа.
17:58 Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории своей страны.
17:27 Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены – Пасечник.
17:02 Британский министр обороны вылетел в США с необъявленным визитом для обсуждения помощи Украине.
16:36 Глава МИД Украины заявил, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО.
16:11 Глава МИД Украины заявил, что направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном.
15:57 На Украине начал работу интернет-магазин дров.
15:29 Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря – Хуснуллин.
15:03 2 человека погибли и 1 ранен в результате украинского ракетного удара по стадиону в Новой Каховке.
14:49 Парламент Эстонии назвал Россию страной-спонсором терроризма. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.
14:07 Верховная Рада Украины признала "Чеченскую Республику Ичкерия" временно оккупированной Россией территорией.
13:46 В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины – Минобороны России.
13:28 Всем желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты.
13:17 По приграничным селам в Курской области было не меньше шести прилетов со стороны Украины, пострадала одна женщина – губернатор.
12:36 Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год – представитель Эрдогана.
12:11 Пока не планируется заявление или указ Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране – Кремль.
11:49 Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций.
11:43 Два объекта критической инфраструктуры повреждены в Киеве в результате обстрелов, в части города ограничены электро– и водоснабжение, заявил Кличко.
11:33 ВСУ ведут обстрел посёлка Теткино и села Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор Старовойт.
11:20 В Белгородской области была обстреляна железнодорожная станция, есть пострадавший – губернатор.
11:07 Мэр Кривого Рога заявил о "серьезных разрушениях" в городе после ударов.
10:45 Киргизские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", свидетельствует информация на сайте банков.
9:58 Сообщают, что в Белгороде снова работает ПВО.
9:35 Электро– и водоснабжение могут отключить в Днепре из-за взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
9:31 Мэр Ивано-Франковска сообщил об атаке по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.
9:29 В Днепропетровске в результате взрыва, предположительно, загорелась Приднепровская ТЭЦ.
9:17 В офисе Зеленского заявили от трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.
8:42 Украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.
8:36 За 5 минут в Харькове прогремели две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.
8:23 Взрыв произошел в пригороде Днепра – украинские СМИ. Над городом поднимаются столбы черного дыма.
8:14 Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщают власти.
18 октября
21:05 США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
19:20 В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, сообщило Минобороны России. Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.
19:17 Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил губернатор Воробьев.
18:24 В Минобороны Белоруссии заявили, что основная задача армии республики в рамках СВО на Украине, проводимой РФ, – обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него.
17:17 ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
17:12 Интенсивность украинских обстрелов Херсонской области упала – вероятно, из-за нехватки боеприпасов, сказал Стремоусов.
16:57 Попытки сбивать запускаемые российскими войсками дроны выстрелами из автоматов свидетельствуют о полном отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
15:56 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с Украиной по формуле "110 на 110".
14:45 Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм – Минобороны Республики Беларусь.
14:23 Главы МИД ЕС утвердили тренировочную миссию для армии Украины.
13:55 Сообщают о взрывах в Житомирской и Харьковской областях.
12:22 Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.
12:04 В Москве завершили частичную мобилизацию, сообщил Собянин.
11:49 В Одесской области на Украине в результате российского обстрела поврежден один объект инфраструктуры, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
11:35 Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана.
11:30 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.
11:26 Добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
11:00 Народная милиция ЛНР заявила, что 11 ее военнослужащих вернулись домой из украинского плена.
10:24 В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах пропал свет, сообщают украинские СМИ.
10:11 Совет ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
10:10 Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам внесен в Госдуму – Миронов.
9:28 Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины, пишут СМИ.
9:23 В Киеве зафиксированы 4 прилета, сообщает КГГА.
9:08 Страны НАТО начали учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Маневры пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и завершатся 30 октября.
8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.
8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".
17 октября
Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.
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