Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн

Россия продолжает выводить из строя инфраструктуру противника

С 24 февраля продолжаются боевые действия на Украине после решения российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине. После ударов по критической инфраструктуре наступление ВСУ замедлилось, однако коллективный Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Российская сторона, тем временем, продолжает наносить удары по инфраструктуре противника, выводя из строя подстанции.

10:02 Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в "Одесских электросетях".

8:54 Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, вновь заявят, что двери альянса для Украины открыты, но время для ее вступления в состав объединения пока не пришло.

8:42 Свыше 400 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, а выехали уже более 320 тысяч, сообщили власти республики.

8:14 ВСУ пытаются активизировать наступление в районе города Сватово в ЛНР, пытаются прорвать оборону сил РФ сразу с трех направлений, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

29 ноября

21:39 Российские адвокаты внесены в перечень граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию.

20:52 ЕС не сможет обрести независимость от российской энергии до тех пор, пока не снизит свое потребление энергии, заявил еврокомиссар по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

19:57 Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.

19:53 Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал партнеров предоставить ВСУ ракеты дальностью 800 километров для "решения энергетической проблемы".

19:18 Воздушная тревога объявлена на юге и севере Украины, а также в центральной части страны.

19:09 Посол России в Канаде сообщил, что его вызвали в МИД страны.

18:57 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины.

18:11 Взрывы прозвучали в Купянске в Харьковской области – украинские СМИ.

17:50 Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии, сообщило издание "Лига" со ссылкой на государственную "Энергетическую компанию Украины".

17:42 Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО.

17:05 Укрэнерго" предписало на 60% снизить энергопотребление в Киеве, сообщил энергохолдинг ДТЭК и добавил, что постарается давать свет по 2-3 часа дважды в сутки.

16:38 У стран НАТО заканчиваются запасы оружия для Украины, они больше не могут жертвовать системами Himars и Javelin, передают СМИ.

16:30 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готовится "к тяжелым вызовам". По его словам, сейчас электричество в Харькове подают в веерном режиме. Предприятия находятся "в жестком режиме экономии электричества".

15:59 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении непосредственно в окрестностях Артемовска.

15:48 Более половины абонентов энергосетей в Киеве остаются без электричества, сообщили в Киевской городской военной администрации.

15:35 Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за ареста российских граждан в этой стране.

15:08 Литва направила в Украину 114 трансформаторов.

14:39 Регулярные отключения электричества на Украине не позволяют обеспечить технологию выпечки хлеба, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

14:30 Авиация и артиллерия РФ нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на 124 позициях, уничтожены два склада боеприпасов – МО РФ.

14:12 ВКС РФ высокоточным ударом по танковой бригаде в Днепропетровской области во время погрузки на поезд уничтожили более 100 военных и 8 бронемашин – Минобороны РФ.

13:47 Предотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

13:20 Премьер Венгрии Орбан заявил, что поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

12:38 Песков опроверг сообщения об уходе РФ с ЗАЭС.

11:53 Из украинского плена в ЛНР возвращаются 23 военнослужащих, сообщил Пасечник.

10:55 Экстренные отключения света в Киеве сегодня продолжатся, уведомляет энергохолдинг ДТЭК. Мэр города Кличко сказал, что отключения могут продлиться до весны.

10:26 Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР.

10:03 Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России – Reuters.

10:00 Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения, передает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.

08:35 Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.

07:45 Накачка оружием Украины может сорвать планы США по поставкам вооружений Тайваню, пишет WSJ со ссылкой на источники. Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона.

28 ноября