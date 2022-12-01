Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн

Россия продолжает выводить из строя инфраструктуру противника

С 24 февраля продолжаются боевые действия на Украине после решения российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине. После ударов по критической инфраструктуре наступление ВСУ замедлилось, однако коллективный Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Российская сторона, тем временем, продолжает наносить удары по инфраструктуре противника, выводя из строя подстанции.

09:11 Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов РФ.

08:38 Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления.

08:03 Дистанционное обучение в Белгороде и приграничных районах Белгородской области продлено до 24 марта.

1 декабря

21:38 Инициатива ЕК о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать беззаконию в отношении РФ форму легитимности – Небензя.

21:17 Пасечник подписал указ, снимающий любые ограничения на выезд из республики.

20:52 Жители одного из районов Киева перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.

20:16 Вузы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать обучение студентов по российским стандартам с 1 сентября 2023 года

19:37 Мужчина ранен из-за обстрела со стороны украинских силовиков Ленинского района Донецка.

19:03 Предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" под эгидой ООН невозможен без согласия Совбеза -постпред РФ Гатилов.

18:29 Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, пострадал один человек, повреждены школа и жилые дома.

18:04 Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя – Пушилин.

17:33 ВС РФ полностью освободили Андреевку в ДНР, заявили и в Минобороны РФ.

17:11 Российские подразделения готовы максимально быстро пресечь попытки ВСУ прорвать оборону в районе Запорожья, рассказал один из командиров.

16:43 Власти США считают продолжение поддержки Западом Киева единственным способом обеспечить урегулирование ситуации на Украине – Блинкен.

16:18 Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах восточной и центральной Украины.

15:50 Рабочий коллектив Запорожской АЭС в целом был сохранен, на сегодняшний день это можно назвать очевидным фактом – "Росэнергоатом".

15:03 НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление – Столтенберг.

14:36 Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины, заявил РИА Новости глава СВР Нарышкин.

14:20 Минобороны России: у Днепропетровска уничтожен крупный склад вооружения группировки украинских войск "Хортица", где хранились реактивные снаряды HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.

12:58 Одесский горсовет проголосовал за демонтаж и перенос двух памятников: Основателям Одессы (во главе с Екатериной II) и полководцу Александру Суворову.

12:49 Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

11:51 Мэр Горловки заявил об освобождении поселка Курдюмовка (ДНР). По его словам, это один из поселков, откуда очень мощно обстреливалась Горловка, кроме того он дает полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

11:36 Под обстрел ВСУ попал поселок Красное – власти Белгородской области.

10:58 Потери Украины с начала специальной военной операции составили свыше 100 тысяч военных – Еврокомиссия.

10:27 В Курской области зафиксировано более 10 попаданий украинских снарядов – СК.

09:53 На восстановление Украины придется потратить более 1 триллиона долларов – Зеленский.

09:35 Пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, локализован, сообщил губернатор.

08:46 Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что страны Запада используют гражданскую космическую инфраструктуру для поддержки украинской армии.

08:20 Украинские войска обстреливают Донецк с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

08:10 Резервуары с нефтепродуктами горят в Суражском районе Брянской области, площадь пожара – 1800 кв м, информации о пострадавших не поступало, заявил губернатор Богомаз.

30 ноября

21:44 Силовики ЛНР задержали пособника СБУ, передававшего сведения о местах дислокации и передвижении военной техники ВС РФ.

21:20 У США в данный момент нет планов по передаче зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, сообщили в Пентагоне.

21:03 Медведев: если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot и предоставит свой персонал, то они сразу станут законной целью ВС РФ.

20:38 Страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине комплексов Patriot.

20:17 НАТО признает стремление Киева присоединится к альянсу, но главным приоритетом сейчас должна быть его военная поддержка – Столтенберг.

19:46 США заявили, что предоставят Украине $53 млн в качестве помощи по закупке оборудования для энергосетей – Госдеп.

19:10 Сроки оформления российских паспортов жителям Херсонской области значительно сократились, теперь процесс занимает 10 дней.

18:23 МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС, заявил Гросси.

17:44 Госбюро расследований Украины объявило о задержании заместителя мэра города Херсона по обвинению в сотрудничестве с Россией.

17:13 Ростехнадзор налаживает взаимодействие с представителями МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС.

16:48 Воздушную тревогу в третий раз за день объявили в восточных и южных областях Украины.

16:21 В Одессе местного жителя, который вывесил на одном из домов российский флаг, приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену.

16:03 Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot - Моравецкий.

15:49 Воздушную тревогу объявили во второй раз за день в областях на востоке и юге Украины.

15:22 Завод в поселке Школьное Симферопольского района Крыма начал производство противотанковых бетонных заграждений.

14:48 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о введении в состав правительства региона Сергея Елисеева, который ранее был председателем кабмина Херсонской области.

14:22 НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря", заявил госсекретарь США Блинкен.

14:03 Словакия по соглашению с Германией передала Украине 30 БМП-1 советского производства, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.

13:57 На новых территориях РФ будут созданы федеральные суды, заявил Владимир Путин.

13:42 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

13:39 В Киеве объявлена воздушная тревога.

13:34 В Киеве снова экстренные отключения света.

13:28 Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

12:23 В Белгородских пабликах пишут о звуках взрывов в небе над городом. Предположительно, работает ПВО. Официально информация пока не подтверждена.

12:21 Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции, сообщило агентство Bloomberg.

12:17 Песков о переговорах с Украиной: у Киева для этого должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования.

12:01 Более 2300 сотрудников Запорожской АЭС заключили договоры со структурами "Росатома".

10:44 В Израиль прибыла украинская делегация во главе с генерал-майором ВСУ, пишет агентство Israel Radar. Украинская делегация встретится с представителями Армии обороны Израиля, чтобы обсудить договоренности создания систем предупреждения ракетных ударов.

10:42 Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций в отношении России, сообщают СМИ.

10:02 Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области, графики стабилизационных отключений не действуют, сообщили в "Одесских электросетях".

8:54 Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, вновь заявят, что двери альянса для Украины открыты, но время для ее вступления в состав объединения пока не пришло.

8:42 Свыше 400 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, а выехали уже более 320 тысяч, сообщили власти республики.

8:14 ВСУ пытаются активизировать наступление в районе города Сватово в ЛНР, пытаются прорвать оборону сил РФ сразу с трех направлений, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

29 ноября

21:39 Российские адвокаты внесены в перечень граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию.

20:52 ЕС не сможет обрести независимость от российской энергии до тех пор, пока не снизит свое потребление энергии, заявил еврокомиссар по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

19:57 Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.

19:53 Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал партнеров предоставить ВСУ ракеты дальностью 800 километров для "решения энергетической проблемы".

19:18 Воздушная тревога объявлена на юге и севере Украины, а также в центральной части страны.

19:09 Посол России в Канаде сообщил, что его вызвали в МИД страны.

18:57 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины.

18:11 Взрывы прозвучали в Купянске в Харьковской области – украинские СМИ.

17:50 Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Румынии, сообщило издание "Лига" со ссылкой на государственную "Энергетическую компанию Украины".

17:42 Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО.

17:05 Укрэнерго" предписало на 60% снизить энергопотребление в Киеве, сообщил энергохолдинг ДТЭК и добавил, что постарается давать свет по 2-3 часа дважды в сутки.

16:38 У стран НАТО заканчиваются запасы оружия для Украины, они больше не могут жертвовать системами Himars и Javelin, передают СМИ.

16:30 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готовится "к тяжелым вызовам". По его словам, сейчас электричество в Харькове подают в веерном режиме. Предприятия находятся "в жестком режиме экономии электричества".

15:59 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении непосредственно в окрестностях Артемовска.

15:48 Более половины абонентов энергосетей в Киеве остаются без электричества, сообщили в Киевской городской военной администрации.

15:35 Посол Норвегии был вызван в МИД РФ из-за ареста российских граждан в этой стране.

15:08 Литва направила в Украину 114 трансформаторов.

14:39 Регулярные отключения электричества на Украине не позволяют обеспечить технологию выпечки хлеба, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

14:30 Авиация и артиллерия РФ нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на 124 позициях, уничтожены два склада боеприпасов – МО РФ.

14:12 ВКС РФ высокоточным ударом по танковой бригаде в Днепропетровской области во время погрузки на поезд уничтожили более 100 военных и 8 бронемашин – Минобороны РФ.

13:47 Предотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

13:20 Премьер Венгрии Орбан заявил, что поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

12:38 Песков опроверг сообщения об уходе РФ с ЗАЭС.

11:53 Из украинского плена в ЛНР возвращаются 23 военнослужащих, сообщил Пасечник.

10:55 Экстренные отключения света в Киеве сегодня продолжатся, уведомляет энергохолдинг ДТЭК. Мэр города Кличко сказал, что отключения могут продлиться до весны.

10:26 Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР.

10:03 Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России – Reuters.

10:00 Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения, передает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.

08:35 Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.

07:45 Накачка оружием Украины может сорвать планы США по поставкам вооружений Тайваню, пишет WSJ со ссылкой на источники. Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона.

28 ноября