Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что бойцы ВСУ выводят 93-ю отдельную механизированную бригаду из Бахмута в связи с огромными потерями.

Корреспонденты издания "Политнавигатор" поинтересовались у бизнесмена, как потери 93-й бригады ВСУ повлияют на дальнейшие события на фронте.

По словам Пригожина, российские бойцы будут до конца защищать Родину. Главной задачей для них является – обескровить украинскую армию, несмотря на то, что они с уважением относятся к противникам.

"Не могу сказать, повлияют ли потери 93 ОМБ ВСУ на дальнейшее развитие ситуации. Безусловно, комбриг – мужественный человек", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее СМИ писали, что командир 93-й бригады ВСУ был тяжело ранен под Бахмутом.