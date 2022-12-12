"Уничтожить как можно больше солдат": бизнесмен Пригожин рассказал о задаче ЧВК "Вагнер" на Бахмутовском направлении

"Уничтожить как можно больше солдат": бизнесмен Пригожин рассказал о задаче ЧВК "Вагнер" на Бахмутовском направлении
Фото: Laurel Chor/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что бойцы ВСУ выводят 93-ю отдельную механизированную бригаду из Бахмута в связи с огромными потерями.

Корреспонденты издания "Политнавигатор" поинтересовались у бизнесмена, как потери 93-й бригады ВСУ повлияют на дальнейшие события на фронте.

По словам Пригожина, российские бойцы будут до конца защищать Родину. Главной задачей для них является – обескровить украинскую армию, несмотря на то, что они с уважением относятся к противникам.

"Не могу сказать, повлияют ли потери 93 ОМБ ВСУ на дальнейшее развитие ситуации. Безусловно, комбриг – мужественный человек", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее СМИ писали, что командир 93-й бригады ВСУ был тяжело ранен под Бахмутом.  

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