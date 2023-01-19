Не за горами освобождение Бахмута

Сегодня, 19 января, руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин поделился хорошими новостями. Сообщается, что нашим бойцам удалось взять под полный контроль важный населенный пункт под Артемовском.



Речь идет о поселке Клещеевка, что находится в непосредственной близи от Артемовска (украинское название – Бахмут). Также руководитель "вагнеровцев" подчеркнул, что в самое ближайшее время будет взят и Артемовск. Как известно, за этот населенный пункт долгое время ведутся ожесточенные бои.



Пригожин добавил, что его "оркестранты" делают все необходимое для приближения победы Армии России. У известного отечественного предпринимателя нет сомнений в том, что нам удастся одержать победу.

"Вагнер" метр за метрам идет вперед", – сообщил Пригожин.

Также Пригожин сообщил, что в Донецкой народной республике продолжаются ожесточенные бои. Бойцы киевского режима всеми силами стараются удержать свои позиции.

