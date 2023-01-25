Российские войска продвигаются на Запорожском направлении

Наиболее значимым достижением российских войск в январе стало взятие Соледара, а позднее – оперативное окружение Бахмута, что всячески отрицается Киевом, несмотря на признание самого Запада и Белого дома в частности. По информации ряда медиа, на передовой ежедневно погибает огромное количество выходцев из западной части Украины.

Тем временем российские войска наступают на Запорожском направлении. Артиллерия ЮВО поддерживает действия мотострелковых и танковых подразделений, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ и живой силе противника с колоннами техники, которая доставляет на передовую подкрепления.

08:07 США могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams– СМИ.



25 января



21:53 США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей.

21:10 США пока не готовы анонсировать отправку Украине танков Abrams, заявил Пентагон после сообщений о возможной предстоящей поставке.

20:57 Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6, пишет Spiegel. Норвегия также рассматривает поставку Украине 8 танков Leopard 2.

20:20 Российские подразделения продвинулись вперед на тридцатикилометровом участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области – председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

20:01 Боевые действия показывают, что ПВО России – одна из лучших в мире – Путин.

19:45 Киев не хочет заключать с Москвой соглашение наподобие "Минска" – глава МИД Украины.

19:32 Финляндия готова обучать украинских военных и поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Украины.

19:28 Россия готовится взять реванш в боях с Украиной и накапливает силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с финским лидером Саули Ниинисте.

19:01 Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их.

18:42 Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину, пишет Bloomberg.

18:22 После серии отставок украинские СМИ сообщают о возможном уходе и премьера Шмыгаля.

17:50 Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу заявки в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

17:30 ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром и потеряли 200 человек – RT.

17:25 Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно возможных поставок Киеву танков Leopard 2, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванное ответственное лицо в Пентагоне.

17:21 Взрыв в Бердянске был терактом украинских спецслужб, информация о пострадавших уточняется, рассказали РИА Новости власти региона.

17:11 Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Беларусь.

16:53 В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

16:44 Украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских пленных, с целью их верификации. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

16:34 Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии и препятствии любым наступательным действиям – Пригожин.

15:40 По всей Украине объявили воздушную тревогу.

15:10 Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам специальной военной операции.

14:53 Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украина должна вступить в НАТО – "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира".

14:25 Средства ПВО России за сутки сбили десять беспилотников ВСУ.



14:21 Две бригады ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении более 40 человек.



13:45 Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота – украинские СМИ.



13:03 Песков на вопрос, реальны ли угрозы Украины о покушении на Пригожина: это вопрос спецслужб, но опасность есть.

12:41 Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2.

12:18 ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса "дети спецоперации".

11:57 Лукашенко: Киев предлагает заключить пакт о ненападении – чтобы белорусские войска не двигались на Украину.

11:34 Генсек НАТО выразил уверенность, что западные страны в ближайшее время достигнут соглашения по поставкам танков на Украину.



10:29 Пушилин назначил мэром города Мариуполя бывшего главу Новоазовского района Олега Моргуна.



09:42 "Артемсоль" в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска – Пушилин.



09:18 Электроснабжение четырех населенных пунктов в приграничном районе Курской области, нарушенное из-за обстрела ВСУ, восстановлено.



08:50 ВС РФ задействуют новые защищенные электронные планшеты при работе с самоходными гаубицами "Мста-С".



08:12 ВСУ не смогут сами обслуживать натовские танки, поэтому если поставки все же согласуют, то при заявленных объемах на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранцев.



24 января



21:32 Пентагон заявил, что рассчитывает доставить БМП Bradley на Украину в течение ближайших недель.



21:11 ЕС выделит еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше.



20:51 Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.



20:17 Четыре населенных пункта обесточены из-за повреждения линии электропередач при обстреле в приграничном районе Курской области со стороны ВСУ.

19:42 В Днепропетровской области вопреки закону о декоммунизации

отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому.

18:33 Под Авдеевкой захвачен боекомплект для американского автоматического гранатомета Mk47, западного оружия становится все больше.

17:54 Медведев: СВО стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов.

17:22 У Словении нет танков для Украины, но поставки Киеву из других стран Любляна поддерживает – глава МИД.



16:46 Происходящее на Украине – уже не гибридная, а настоящая война Запада с Россией – Лавров.

16:04 Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в размере €500 млн, сообщило агентство Reuters.

15:28 Управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева выдала первый сертификат на материнский капитал семье из Луганска.

14:16 Населенный пункт Краснополье освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО – МО РФ.

13:42 РФ не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация, заявил Лавров.

13:08 Система ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Никто не пострадал, обломки упали в поле.



11:54 Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил эстонский посол в Киеве.

11:26 Штаб Территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.

10:44 Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели будут решающими.

10:00 В СВР заявили о наличии достоверных данных о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях АЭС. На АЭС размещаются ракеты к HIMARS.

09:37 Блее 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

08:37 Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что участнику переговоров с РФ Денису Кирееву была поставлена задача "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для ВСУ. Буданов подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ при бывшем руководителе Иване Баканове – друге президента Владимира Зеленского.

23 января