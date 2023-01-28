Российские войска продвигаются на Запорожском направлении

Наиболее значимым достижением российских войск в январе стало взятие Соледара, а позднее – оперативное окружение Бахмута, что всячески отрицается Киевом, несмотря на признание самого Запада и Белого дома в частности. По информации ряда медиа, на передовой ежедневно погибает огромное количество выходцев из западной части Украины.

Тем временем российские войска наступают на Запорожском направлении. Артиллерия ЮВО поддерживает действия мотострелковых и танковых подразделений, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ и живой силе противника с колоннами техники, которая доставляет на передовую подкрепления.

11:35 Глава МОК Томас Бах заявил, что знает точку зрения Украины по поводу возможного участия россиян в Олимпиаде 2024 года, однако отстранение спортсменов только из-за их паспорта "не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

10:53 Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

10:15 G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110, сообщил источник Bloomberg.

9:58 Италия и Франция намерены отправить Украине ракеты Aster-30 для систем ПВО – Il Messaggero.

9:47 Страны Запада официально объявили о планах передать Киеву 321 тяжелый танк, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

28 января

20:14 На Украине формируют роты операторов ударных беспилотников, оснащенные Starlink – Минобороны Украины.

19:39 Признаков завершения конфликта вокруг Украины пока не наблюдается – Белый дом.

18:49 Украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин.

17:47 ВС РФ ведут непрерывный огонь по позициям ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области – СМИ.

16:54 Новые взрывы в Краматорском районе – СМИ.

15:45 Белый дом: Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, но пока не время для этого.

15:40 Поставка американских танков Abrams Украине займет "много месяцев", сообщили в Белом доме.

14:47 Совет ЕС продлил на 6 месяцев введенные из-за событий на Украине санкции против РФ.

14:45 Украина пока воюет не по стандартам НАТО, а как получится – командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

14:36 Вертолет спецотряда "Россия" получил повреждение рулевого винта до взлета, пострадавших нет, утверждают в управделами президента России.

14:32 26 января нанесен удар по объектам энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, цели достигнуты, все объекты поражены – Минобороны России.

14:18 В Германию прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder.

13:28 Ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России – МИД РФ.

13:21 Граждане стран НАТО должны знать – их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной и противостояние идет по нарастающей – МИД РФ.

13:06 Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР.

12:56 Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области переименована в областную администрацию, во главе исполнительной власти стоит губернатор, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

12:29 В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины.

12:20 Минпромторг РФ предложил перевести новые регионы страны на московское время.

12:06 В Киеве и ряде областей Украины аварийные отключения света.

12:04 В Кремле отреагировали на слова Нуланд про возможное ослабление санкций после вывода сил с Украины: ничего нового в ее словах нет, дипломатические варианты решения сейчас не просматриваются.

12:00 Российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара, зачистка там практически завершена, заявил советник Пушилина.

11:18 Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ РФ в 2023 году – производитель.

10:39 Варшава считает, что Украине нужно поставлять и оборонительное, и наступательное вооружение – не должно быть никаких лимитов, заявил замглавы польского МИД.

10:13 Польша готова передать Украине кроме 14 танков Leopard также 60 танков PT-91.

10:06 Украинский посол в Австралии призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open после его фото с российским флагом.

9:24 Под Бахмутом убит украинский фигурист, участник юношеских Олимпийский игр и серебряный призер украинского чемпионата Дмитрий Шарпар.

9:02 Глава "Ростеха" Чемезов в интервью РИА Новости опроверг сообщения о снарядном голоде в российской армии: оборонка нарастила производство снарядов в разы, на порядки.

8:01 Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в шести регионах Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Речь идет об Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

7:45 Япония заморозила активы 22 лиц и 3 организаций из России.

27 января

22:20 Эксперты МАГАТЭ фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС, говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

21:30 Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, для этого требуется согласие Германии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

20:01 США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе – зампостпреда РФ при ОБСЕ.

19:29 Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ – Нуланд.

17:40 Закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

16:56 Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется на следующей неделе в понедельник, заявил замглавы британского МО Алекс Чак

16:06 Компания Lockheed Martin, производящая истребители F-16, готова поставлять свои самолёты странам, которые передадут свои самолеты Украине – Financial Times.

14:33 Трасса Покровск – Угледар в ДНР перерезана российскими подразделениями – советник Пушилина.

14:02 Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу.

13:51 Немецкий министр обороны заявил, что не понимает тех, кто радуется отправке танков Киеву: для этого нет повода, ничего радостного нет.



13:37 Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена во всех регионах, кроме Николаевской области.

13:11 ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных на купянском направлении в течение суток.

12:50 В Одесской области после взрывов проблемы с отоплением и водой – СМИ.

12:26 Глава Минобороны ФРГ заявил, что обещанные Украине Leopard 2 будут поставлены до конца марта.

11:58 Польша весной 2022 года отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 под прикрытием передачи запасных частей – СМИ.

11:40 Российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар – советник Пушилина.

11:07 Звуки взрывов слышны в пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева – Рогов.



10:26 Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения стран Запада поставить танки Украине.



10:03 Взрывы звучат в Одессе, Виннице и Винницкой области, также в Николаевской области.

09:27 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.



09:18 Воздушная тревога объявлена в Киеве и центральных областях Украины.



08:57 Владимир Зеленский сообщил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты.



08:20 Российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города.



26 января



21:52 К пересмотру прежнего решения США не поставлять Украине танки привели изменения "условий на земле" – Белый дом.

21:46 Олимпийский комитет России не согласен с ограничениями МОК по возвращению российских спортсменов к международным турнирам – глава ОКР Поздняков.

21:03 Общий объем нового пакета помощи Украине составит 400 миллионов долларов – Пентагон.

20:55 МОК рекомендовал допустить до соревнований российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции.

20:02 США надеются, что поставки оружия Украине помогут захватить утраченные территории, включая Крым – Белый дом.

19:41 Первые бронемашины AMX10-RC будут доставлены на Украину в феврале – глава Минобороны Франции.

18:58 Генштаб ВСУ подтвердил городские бои в Угледаре.

18:51 В Генштабе Чехии заявили о необходимости частичной мобилизации в случае войны НАТО и России.

18:46 Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams общей стоимостью 400 млн долларов.

18:12 Скоро у киевского режима вообще не останется моря – Медведев.

17:26 Австралия присоединилась к группе стран, которые будут добиваться уголовной ответственности для властей России, заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

17:19 В Киеве объявлена воздушная тревога – местные СМИ.

17:01 Байден в 20 часов по Москве выступит с заявлением по военной помощи Киеву (СМИ писали, что может объявить о поставках танков Abrams).

16:45 Заявления главы МИД ФРГ Бербок о поставках танков Украине подтверждают заранее спланированную против России войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16:08 Глава минобороны ФРГ заявил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца.

15:55 Шольц: вопрос о бесполетной зоне над Украиной, равно как и отправка туда войск, неактуальны "ни сейчас, ни в будущем".

15:34 Украинские войска готовят контрнаступление на Запорожском направлении, фиксируется скопление сил противника до 40 тысяч человек – Балицкий.

15:21 Цель спецоперации – прежде всего защита людей и защита самой России, заявил Путин.

15:15 Берлин будет придерживаться принципа, что эскалации между Россией и НАТО нужно избежать – Шольц после решения поставить танки Киеву.

15:02 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины – данные официального ресурса по оповещению граждан.

14:52 Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине – СМИ.

14:23 У Бельгии нет танков для Украины, их продали около 10 лет назад, заявила министр обороны страны.



14:02 Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2.

13:39 Представитель Вооруженных сил Украины признал потерю Соледара и переход города под контроль российских сил – СМИ.

13:02 Воздушная тревога вновь объявлена в ряде регионов восточной и центральной Украины.



12:34 Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас нет – Песков.

12:29 Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок Германией танков на Украину – Песков.

12:03 Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена спустя без малого два часа.

11:32 Испания присоединится к европейскому плану по поставке танков Leopard Украине – СМИ.

11:02 Пушилин заявил, что бои идут непосредственно в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ.



10:18 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

09:44 Молдавия не видит необходимости закрывать воздушное пространство страны после инцидентов с падением ракет у границы с Украиной.

09:17 Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить США, точно не будут доставлены до весны – СМИ.



08:48 Против России идет гибридная война, рассуждения о "красных линиях" остались в прошлом – МИД.



08:07 США могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams– СМИ.



25 января



21:53 США рассматривают возможность отправить на Украину около 30 танков Abrams, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на представителей властей.

21:10 США пока не готовы анонсировать отправку Украине танков Abrams, заявил Пентагон после сообщений о возможной предстоящей поставке.

20:57 Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6, пишет Spiegel. Норвегия также рассматривает поставку Украине 8 танков Leopard 2.

20:20 Российские подразделения продвинулись вперед на тридцатикилометровом участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области – председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

20:01 Боевые действия показывают, что ПВО России – одна из лучших в мире – Путин.

19:45 Киев не хочет заключать с Москвой соглашение наподобие "Минска" – глава МИД Украины.

19:32 Финляндия готова обучать украинских военных и поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Украины.

19:28 Россия готовится взять реванш в боях с Украиной и накапливает силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с финским лидером Саули Ниинисте.

19:01 Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их.

18:42 Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину, пишет Bloomberg.

18:22 После серии отставок украинские СМИ сообщают о возможном уходе и премьера Шмыгаля.

17:50 Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу заявки в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

17:30 ВСУ пытались контратаковать ВС РФ под Угледаром и потеряли 200 человек – RT.

17:25 Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно возможных поставок Киеву танков Leopard 2, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванное ответственное лицо в Пентагоне.

17:21 Взрыв в Бердянске был терактом украинских спецслужб, информация о пострадавших уточняется, рассказали РИА Новости власти региона.

17:11 Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Беларусь.

16:53 В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

16:44 Украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских пленных, с целью их верификации. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

16:34 Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии и препятствии любым наступательным действиям – Пригожин.

15:40 По всей Украине объявили воздушную тревогу.

15:10 Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам специальной военной операции.

14:53 Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что Украина должна вступить в НАТО – "ради ясности, стабильности и долгосрочного мира".

14:25 Средства ПВО России за сутки сбили десять беспилотников ВСУ.



14:21 Две бригады ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении более 40 человек.



13:45 Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота – украинские СМИ.



13:03 Песков на вопрос, реальны ли угрозы Украины о покушении на Пригожина: это вопрос спецслужб, но опасность есть.

12:41 Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2.

12:18 ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса "дети спецоперации".

11:57 Лукашенко: Киев предлагает заключить пакт о ненападении – чтобы белорусские войска не двигались на Украину.

11:34 Генсек НАТО выразил уверенность, что западные страны в ближайшее время достигнут соглашения по поставкам танков на Украину.



10:29 Пушилин назначил мэром города Мариуполя бывшего главу Новоазовского района Олега Моргуна.



09:42 "Артемсоль" в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска – Пушилин.



09:18 Электроснабжение четырех населенных пунктов в приграничном районе Курской области, нарушенное из-за обстрела ВСУ, восстановлено.



08:50 ВС РФ задействуют новые защищенные электронные планшеты при работе с самоходными гаубицами "Мста-С".



08:12 ВСУ не смогут сами обслуживать натовские танки, поэтому если поставки все же согласуют, то при заявленных объемах на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранцев.



24 января



21:32 Пентагон заявил, что рассчитывает доставить БМП Bradley на Украину в течение ближайших недель.



21:11 ЕС выделит еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше.



20:51 Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.



20:17 Четыре населенных пункта обесточены из-за повреждения линии электропередач при обстреле в приграничном районе Курской области со стороны ВСУ.

19:42 В Днепропетровской области вопреки закону о декоммунизации

отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому.

18:33 Под Авдеевкой захвачен боекомплект для американского автоматического гранатомета Mk47, западного оружия становится все больше.

17:54 Медведев: СВО стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов.

17:22 У Словении нет танков для Украины, но поставки Киеву из других стран Любляна поддерживает – глава МИД.



16:46 Происходящее на Украине – уже не гибридная, а настоящая война Запада с Россией – Лавров.

16:04 Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в размере €500 млн, сообщило агентство Reuters.

15:28 Управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева выдала первый сертификат на материнский капитал семье из Луганска.

14:16 Населенный пункт Краснополье освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО – МО РФ.

13:42 РФ не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация, заявил Лавров.

13:08 Система ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Никто не пострадал, обломки упали в поле.



11:54 Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил эстонский посол в Киеве.

11:26 Штаб Территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.

10:44 Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели будут решающими.

10:00 В СВР заявили о наличии достоверных данных о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях АЭС. На АЭС размещаются ракеты к HIMARS.

09:37 Блее 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

08:37 Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что участнику переговоров с РФ Денису Кирееву была поставлена задача "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для ВСУ. Буданов подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ при бывшем руководителе Иване Баканове – друге президента Владимира Зеленского.

23 января