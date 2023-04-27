Объявлено о внезапном прекращении огня в Бахмуте

Объявлено о внезапном прекращении огня в Бахмуте
Фото: соцсети
Решение было принято российской стороной

После продолжающихся боев за Бахмут (Артемовск) российские бойцы решили временно прекратить обстреел украинских позиций. Об этом сообщил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

По его словам, им поступила информация от разведки, что командир 57-ой бригады ВСУ "Цербер" решил привести американских журналистов в город. 

"Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса – это святое. Они же тоже своего рода военкоры",

– заявил он.

Пошла ли на аналогичные меры украинская сторона неизвестно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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