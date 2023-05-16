Эскалация обостряется: что происходит в Бахмуте

Россия и Украина бросают резервы

Согласно официальным заявлениям, Бахмут (Артемовск) практически полностью находится под контролем российской стороны. Однако ВСУ не намерены оставлять позиции. Напротив, Киев решил перекинуть новые резервы. Об этом сообщили в ЧВК "Вагнер".

Недавно в город прибыло подкрепление в виде самых боеспособных позразделений ВСУ. Это тероборона, десантники и спецвойска.

"Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части", – рассказал один из вагнеровцев.

Основные бои сейчас сосредоточены в западной части Бахмута, где укрываются украинские военные. Как пишет "Украина.ру", российским войскам удалось взять опорный пункт ВСУ "Гнездо". Под украинским контролем остаются "Конструктор" и "Домино".

Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что на Бахмутовское направление со стороны России были переброшены дополнительные подразделения, которые помогут выровнять ситуацию на поле боя, передает RT.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что за минувшие сутки бойцам удалось продвинуться на 220 метров в Бахмуте, сообщает телеканал "360". Под контролем противника при этом остается порядка 1,59 кв км.