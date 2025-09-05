TWZ: Азербайджан тайно передал Украине МиГ-29

Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Украина пополнила свой авиапарк из неожиданного источника. По сообщениям западной прессы, страна начала использовать истребители МиГ-29 с камуфляжной раскраской Азербайджана. Журналисты предполагают, что республика могла оказать тайную военную помощь Киеву на фоне обострения отношений с Москвой.

По данным The War Zone, сообщения об использовании Украиной азербайджанских истребителей поступали и ранее, однако впервые появились доказательства этих сообщений. Отмечалось, что ВСУ могли получить их в дар от властей Азербайджана. Помимо этого существуют версии, что Баку также передали высокоточные бомбы, 82-миллиметровые минометы и топливо для использования в сражениях против российской армии.

Известно, что в арсенале республики не было наследственных МиГ-29 после распада СССР – страна закупила их на Украине. Первые поставки начались в 2007 году после того, как самолеты прошли капитальный ремонт во Львове.

"МиГ-29 по-прежнему высоко ценится украинскими ВВС. Это подтверждается его постоянной адаптацией к новому вооружению , как западного, так и отечественного производства. Благодаря значительным запасам запасных частей и хорошо обученному обслуживающему персоналу, МиГ-29 считается простым в обслуживании и адаптации", – отмечают эксперты.

При этом журналисты допустили, что азербайджанские истребители, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ, могли находиться в стране на плановом ремонте и быть конфискованными государством после начала СВО.