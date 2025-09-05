TWZ: Азербайджан тайно передал Украине МиГ-29

Азербайджан вступил в войну с Россией: появились доказательства
Фото: соцсети
Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику

Украина пополнила свой авиапарк из неожиданного источника. По сообщениям западной прессы, страна начала использовать истребители МиГ-29 с камуфляжной раскраской Азербайджана. Журналисты предполагают, что республика могла оказать тайную военную помощь Киеву на фоне обострения отношений с Москвой.

По данным The War Zone, сообщения об использовании Украиной азербайджанских истребителей поступали и ранее, однако впервые появились доказательства этих сообщений. Отмечалось, что ВСУ могли получить их в дар от властей Азербайджана. Помимо этого существуют версии, что Баку также передали высокоточные бомбы, 82-миллиметровые минометы и топливо для использования в сражениях против российской армии.

Известно, что в арсенале республики не было наследственных МиГ-29 после распада СССР – страна закупила их на Украине. Первые поставки начались в 2007 году после того, как самолеты прошли капитальный ремонт во Львове.

"МиГ-29 по-прежнему высоко ценится украинскими ВВС. Это подтверждается его постоянной адаптацией к новому вооружению , как западного, так и отечественного производства. Благодаря значительным запасам запасных частей и хорошо обученному обслуживающему персоналу, МиГ-29 считается простым в обслуживании и адаптации", – отмечают эксперты.

При этом журналисты допустили, что азербайджанские истребители, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ, могли находиться в стране на плановом ремонте и быть конфискованными государством после начала СВО.

Источник: The War Zone

В США пригрозили разбомбить газопровод "Сила Сибири 2"

Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину

"Как раньше не будет": Азербайджан получил жесткий сигнал из Кремля

Баку отлично поработал на то, чтобы испортить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей