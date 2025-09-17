В Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях "Запад-2025"

Пропажа Герасимова: в Кремле выступили с заявлением
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Военный впервые не приехал на важные маневры

После завершения военных учений "Запад-2025" СМИ обратили внимания, что за ними не наблюдал начальник генштаба Валерий Герасимов. До этого он всегда прибывал на финальный этап маневров вместе с российским президентом и главой Минобороны. Со стороны ведомства в этот раз присутствовал генерал Андрей Мордвичев, который заменял начальника.

В результате в Сети заговорили о возможной пропаже Валерия Герасимова. Некоторые эксперты выразили мнение, что отсутствие военного на важных стратегических учениях может означать, что он постепенно отходит от дел в свете своего 70-летия. Однако ранее источник в Минобороны РФ это опроверг – сообщается, что главе Генштаба продлили срок полномочий.

На фоне всех спекуляций комментарий по поводу отсутствия Герасимова на учениях дали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что генерал не смог присутствовать на финальном этапе из-за высокой занятости.

"Вы знаете, что идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", – пояснил чиновник.

Напомним, что Герасимов принимал участие во всех предыдущих учениях "Запад". Во время первых в 2009 году он занимал пост командующего войсками Московского военного округа, а в 2013, 2017 и 2021 годах военный наблюдал за всем в статусе главы Генштаба РФ.

Источник: RT

