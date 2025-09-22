Команда Сальдо прокомментировала слухи о его смерти после удара ВСУ

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Владимир Сальдо не пострадал во время недавнего удара по крымскому санаторию "Форос". Более того, в этот момент он находился с рабочей поездкой в Москве и его видели многие журналисты, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Ранее украинские СМИ начали распространять информацию, будто бы Сальдо в момент удара по Крыму находился в санатории. По заявлению украинцев, он был в числе погибших граждан.
"Украинская пропаганда пробила очередное дно со своими фантазиями. Это очередная попытка поднять шумиху и отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте", – заявил Василенко.
Как отмечают российские журналисты, Сальдо в понедельник присутствовал на торжественной церемонии подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа в столице.
Ранее стало известно, как Россия может ответить на удар по Крыму, в результате которого погибли три человека.
Запад продолжает атаковать нашу страну
Знаменитость поделилась, к чему готовится