Команда Сальдо прокомментировала слухи о его смерти после удара ВСУ

Чиновника увидели живым и здоровым на мероприятии в Москве

Владимир Сальдо не пострадал во время недавнего удара по крымскому санаторию "Форос". Более того, в этот момент он находился с рабочей поездкой в Москве и его видели многие журналисты, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию, будто бы Сальдо в момент удара по Крыму находился в санатории. По заявлению украинцев, он был в числе погибших граждан.

"Украинская пропаганда пробила очередное дно со своими фантазиями. Это очередная попытка поднять шумиху и отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте", – заявил Василенко.

Как отмечают российские журналисты, Сальдо в понедельник присутствовал на торжественной церемонии подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа в столице.

Ранее стало известно, как Россия может ответить на удар по Крыму, в результате которого погибли три человека.