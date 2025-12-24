Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Противник продолжает попытки напасть на российскую столицу

Вооруженные силы Незалежной продолжают агрессивные действия против мирных российских городов. Сегодня, 24 декабря, стало известно об очередной попытке нападения на Москву. Важной информацией поделился столичный градоначальник Сергей Собянин.

Глава столицы сообщил, что в сторону Москвы был запущен очередной дрон. Система противовоздушной обороны отлично справилась со своей работой и отразила атаку противника.

"Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сообщается в канале Мэра Москвы в мессенджере MAX.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX ✓ Надежный источник

Главе сухопутных сил НАТО предрекли гибель в случае удара по Калининграду

Генерала уничтожат вместе с его командным пунктом, считают в США

Экс-депутат Рады предрек пик эскалации на Украине на новогодние праздники

Киев в итоге примет невыгодные для себя условия, считает спикер

