Ветеранам СВО показали главные достопримечательности Москвы и Подмосковья

Ветеранам СВО показали главные достопримечательности Москвы и Подмосковья
Фото: соцсети
Все мероприятия проводятся бесплатно

С сентября 2024 года Комитет по туризму Москвы организовал для ветеранов спецоперации и членов их семей более 130 культурно-просветительских и туристических мероприятий. За это время их участниками стали свыше двух тысяч человек.

Для военнослужащих, проходящих лечение в московских медучреждениях, были подготовлены автобусные, речные и пешеходные экскурсии по Москве и Московской области. Во время поездок ветеранов сопровождали профессиональные экскурсоводы, которые знакомили их с историческими достопримечательностями столицы, а также организовывали посещение монастырей, храмов и парков.

В мае и июне этого года участники программы побывали в музеях и храмах, посетили парк львов "Земля прайда" и выставку авиационной техники на аэродроме Монино. Кроме того, ветераны увидели Красную площадь и Воробьевы горы, познакомились с экспозицией "Музея героизма" в павильоне № 59 на ВДНХ, посетили "Москвариум" и совершили прогулку по Москве-реке на яхте.

Совместно с госфондом "Защитники Отечества" для родственников погибших участников СВО, прибывших из разных регионов страны, были проведены обзорные автобусные экскурсии по Москве. В ходе программы они посетили Красную площадь, Воробьевы горы, храм Христа Спасителя и столичные набережные.

Программа направлена на поддержку ветеранов СВО, проходящих лечение и реабилитацию в московских больницах, а также их близких. Все мероприятия проводятся бесплатно.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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