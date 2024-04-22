Названа неожиданная опасность ананаса

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Каждый житель нашей страны отлично знает, что фрукты – очень полезная и необходимая для организма пища. Однако даже богатые витаминными продукты иногда могут навредить. Так, известный российский нутрициолог Анна Белоусова указала на неожиданную опасность ананаса.
В первую очередь, медицинский эксперт подтвердила пользу ананаса и других фруктов. Людям следует как можно чаще отдавать предпочтение таким продуктам. Намного лучше заменить десерт фруктовым салатом и не соблазнятся тортиками и печеньями.
Однако эксперт посоветовала с осторожностью есть ананасы. Рекомендация касается только утренних часов, когда желудок человека пуст и особенно восприимчив к ферментам.
Дело в том, что ананасе есть много компонентов, которые расщепляют белки. Именно поэтому этот сочный и полезный фрукт нельзя есть натощак. Он может обострить ситуацию, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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