Эксперты дали советы по улучшению женской фертильности

Важно внимательно следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек

Женщины, надеющиеся забеременеть, иногда задумываются, как увеличить шансы на зачатие. По данным клиники Майо, особенно эта тема остра, если она в течение как минимум года предпринимает попытки забеременнеть, но безуспешно.

Существуют медицинские проблемы, которые влияют на возможность стать матерью. Но выбор образа жизни также может повлиять на фертильность, говорят эксперты.

Недуги, которые могут препятствовать женской фертильности:

Проблемы с овуляцией или регулярными менструациями. Различные гормональные условия могут влиять на выход яйцеклеток из яичников.

Повреждение или закупорка фаллопиевых труб, по которым яйцеклетки перемещаются из яичников в матку.

Заболевания матки или шейки матки, включая новообразования в матке, такие как полипы или миомы.

Эндометриоз – состояние, при котором ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть матки, разрастается за ее пределы.

Ранняя менопауза, когда яичники перестают работать и менструации прекращаются до 40 лет.

Спайки в области таза или матки или полосы рубцовой ткани, которые связывают органы вместе. Это может произойти после инфекции органов малого таза, аппендицита или операции.

Старение. Когда женский организм приближается к 40 годам, он теряет яйцеклетки быстрее, что снижает шансы на зачатие.

Врачи Мэйо также отметили ряд вариантов здорового образа жизни, которые могут улучшить женскую фертильность, если нет проблем со здоровьем.

К ним относятся: