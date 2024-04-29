Эксперты дали советы по улучшению женской фертильности

Важно внимательно следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек
Женщины, надеющиеся забеременеть, иногда задумываются, как увеличить шансы на зачатие. По данным клиники Майо, особенно эта тема остра, если она в течение как минимум года предпринимает попытки забеременнеть, но безуспешно.
Существуют медицинские проблемы, которые влияют на возможность стать матерью. Но выбор образа жизни также может повлиять на фертильность, говорят эксперты.
Недуги, которые могут препятствовать женской фертильности:
- Проблемы с овуляцией или регулярными менструациями. Различные гормональные условия могут влиять на выход яйцеклеток из яичников.
- Повреждение или закупорка фаллопиевых труб, по которым яйцеклетки перемещаются из яичников в матку.
- Заболевания матки или шейки матки, включая новообразования в матке, такие как полипы или миомы.
- Эндометриоз – состояние, при котором ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть матки, разрастается за ее пределы.
- Ранняя менопауза, когда яичники перестают работать и менструации прекращаются до 40 лет.
- Спайки в области таза или матки или полосы рубцовой ткани, которые связывают органы вместе. Это может произойти после инфекции органов малого таза, аппендицита или операции.
- Старение. Когда женский организм приближается к 40 годам, он теряет яйцеклетки быстрее, что снижает шансы на зачатие.
Врачи Мэйо также отметили ряд вариантов здорового образа жизни, которые могут улучшить женскую фертильность, если нет проблем со здоровьем.
К ним относятся:
- Поддержание здорового веса, который может улучшить овуляцию.
- Профилактика инфекций, передающихся половым путем, таких как хламидиоз и гонорея, которые часто препятствуют зачатию.
- Работа в дневном режиме. Ночная смена может повлиять на уровень гормонов, увеличивая риск бесплодия. Женщинам, работающим поздно вечером, следует следить за тем, чтобы они высыпались.
- Пристрастие к табаку. Курение старит яичники, из-за чего запас яйцеклеток женщины расходуется слишком рано.
- Употребленик алкоголя. Оно также может вызвать проблемы с овуляцией.
- Ограничьте употребление кофеина до менее 200 миллиграммов в день. Банка колы на 350 граммов обычно содержит от 30 до 40 миллиграммов кофеина, чашка зеленого или черного чая на 220 граммов – от 30 до 50 миллиграммов, а чашка кофе аналогичного объема – от 80 до 100 миллиграммов.
- Занимайтесь спортом, но не слишком много. У людей со здоровым весом слишком большие физические нагрузки могут повлиять на овуляцию и уровень гормонов. Ограничьте тяжелые упражнения, такие как бег или быстрая езда на велосипеде, до менее пяти часов в неделю и менее часа в день.
- Избегайте токсинов, которые могут нанести вред беременности, таких как пестициды, растворители для химической чистки и свинец.