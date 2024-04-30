Врач Русакова назвала эффективным напитком для похудения цикорий

Всего одна чашка обеспечит чувство сытости

Новый летний сезон все ближе. Традиционно к этому времени люди стараются сбросить лишние килограммы, подтянуть фигуру и поправить здоровье. Однако многим очень сложно отказываться от привычных вкусных, но калорийных блюд. В борьбе с голодом и лишними килограммами может помочь один эффективный напиток.



Известный российский врач, кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова предложила обратить внимание на цикорий. Эксперт отметила, что этот напиток позволяет сохранить чувство сытости в течение примерно четырех часов. Кроме того, цикорий благотворно сказывается на метаболизме, понижает уровень холестерина.

Опытный диетолог напомнила, что цикорий – натуральный продукт, который обладает многими полезными свойствами. Для того чтобы повысить эффективность напитка, лучше употреблять его без сахарного песка и молока. Если очень хочется, в качестве подсластителя можно положить немного стевии.