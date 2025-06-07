Вредные советы в борьбе с деменцией, которые не помогают

Вредные советы в борьбе с деменцией, которые не помогают
Фото: unsplash.com
Кроссворды, судоку и другие головоломки скорее поддерживают уже существующие когнитивные навыки, чем развивают новые

Когда речь заходит о деменции, желание защитить близких от этой болезни понятно и естественно. В интернете, от знакомых или даже в популярных статьях можно услышать массу советов, но не все они имеют под собой научную основу. Анна Шелобанова, геронтолог сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" рассказывает, какие рекомендации не работают – и почему.

1. "Разгадывайте кроссворды – и деменция не страшна"

На первый взгляд, все логично: умственная нагрузка – значит, мозг в тонусе. Однако кроссворды, судоку и другие головоломки скорее поддерживают уже существующие когнитивные навыки, чем развивают новые. Исследования показывают: эффект от таких занятий минимален и не снижает напрямую риск развития деменции. Гораздо больше пользы приносит разнообразная активность: физическая, умственная и социальная в комплексе.

2. "От деменции спасет питание и БАДы"

Рацион действительно влияет на здоровье мозга – особенно диеты с высоким содержанием овощей, рыбы, цельнозерновых и ненасыщенных жиров. Но вера в "чудо-таблетки" и биодобавки, якобы "очищающие сосуды" или "улучшающие память", не подтверждена наукой. Более того, самолечение может навредить, замаскировать настоящие симптомы и отложить визит к врачу.

3. "Достаточно просто не думать о плохом"

Совет "не накручивай себя" может звучать ободряюще, но на деле – опасен. Хронический стресс действительно влияет на мозг, но игнорирование тревожных мыслей, эмоциональных изменений и проблем с памятью только усугубляет состояние. Важно вовремя замечать перемены и обращаться за помощью к специалистам.

4. "Деменция – это нормально, просто возраст"

Нет, старческое слабоумие – это не естественная часть старения. С возрастом может снижаться скорость обработки информации, но серьезные нарушения памяти, речи, ориентации и мышления – это признаки заболевания. Списывать все на возраст значит рисковать поздним диагнозом и упустить важное время для помощи.

5. "Изоляция – это безопасно: меньше стресса, меньше риска"

Ограничение общения якобы "во благо" – частая ошибка. Социальная изоляция и одиночество значительно повышают риск деменции. Общение, участие в жизни семьи, встречи с друзьями – все это стимулирует мозг и поддерживает эмоциональное здоровье. Замыкание в себе – путь к быстрому ухудшению состояния.

6. "Если человек весел и активен, значит, все в порядке"

Хорошее настроение и активность не всегда означают отсутствие деменции, особенно на ранних стадиях. Болезнь может развиваться скрытно, проявляясь не только забывчивостью, но и изменениями в поведении, мотивации, даже в положительную сторону. Не стоит полагаться только на "внешние признаки благополучия" – важно наблюдать за динамикой и не игнорировать даже мелкие сигналы.

Что действительно помогает?

На сегодняшний день не существует универсального способа предотвратить деменцию. Но есть меры, которые действительно могут снизить риски:

– регулярные физические нагрузки;

– качественный и достаточный сон;

– контроль давления, сахара и холестерина;

– отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

– активная социальная жизнь и обучение новому.

И главное – регулярное наблюдение у врача. Ранний диагноз дает шанс замедлить развитие болезни, подобрать терапию и адаптировать образ жизни. Самодиагностика, советы из форумов и вера в "народные средства" – не альтернатива профессиональной медицинской помощи.

Источник: Утро.ру

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом

Глава региона поделился последними подробностями

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе

Власти ведут странную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей