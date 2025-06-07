Вредные советы в борьбе с деменцией, которые не помогают

Кроссворды, судоку и другие головоломки скорее поддерживают уже существующие когнитивные навыки, чем развивают новые

Когда речь заходит о деменции, желание защитить близких от этой болезни понятно и естественно. В интернете, от знакомых или даже в популярных статьях можно услышать массу советов, но не все они имеют под собой научную основу. Анна Шелобанова, геронтолог сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" рассказывает, какие рекомендации не работают – и почему.

1. "Разгадывайте кроссворды – и деменция не страшна"

На первый взгляд, все логично: умственная нагрузка – значит, мозг в тонусе. Однако кроссворды, судоку и другие головоломки скорее поддерживают уже существующие когнитивные навыки, чем развивают новые. Исследования показывают: эффект от таких занятий минимален и не снижает напрямую риск развития деменции. Гораздо больше пользы приносит разнообразная активность: физическая, умственная и социальная в комплексе.

2. "От деменции спасет питание и БАДы"

Рацион действительно влияет на здоровье мозга – особенно диеты с высоким содержанием овощей, рыбы, цельнозерновых и ненасыщенных жиров. Но вера в "чудо-таблетки" и биодобавки, якобы "очищающие сосуды" или "улучшающие память", не подтверждена наукой. Более того, самолечение может навредить, замаскировать настоящие симптомы и отложить визит к врачу.

3. "Достаточно просто не думать о плохом"

Совет "не накручивай себя" может звучать ободряюще, но на деле – опасен. Хронический стресс действительно влияет на мозг, но игнорирование тревожных мыслей, эмоциональных изменений и проблем с памятью только усугубляет состояние. Важно вовремя замечать перемены и обращаться за помощью к специалистам.

4. "Деменция – это нормально, просто возраст"

Нет, старческое слабоумие – это не естественная часть старения. С возрастом может снижаться скорость обработки информации, но серьезные нарушения памяти, речи, ориентации и мышления – это признаки заболевания. Списывать все на возраст значит рисковать поздним диагнозом и упустить важное время для помощи.

5. "Изоляция – это безопасно: меньше стресса, меньше риска"

Ограничение общения якобы "во благо" – частая ошибка. Социальная изоляция и одиночество значительно повышают риск деменции. Общение, участие в жизни семьи, встречи с друзьями – все это стимулирует мозг и поддерживает эмоциональное здоровье. Замыкание в себе – путь к быстрому ухудшению состояния.

6. "Если человек весел и активен, значит, все в порядке"

Хорошее настроение и активность не всегда означают отсутствие деменции, особенно на ранних стадиях. Болезнь может развиваться скрытно, проявляясь не только забывчивостью, но и изменениями в поведении, мотивации, даже в положительную сторону. Не стоит полагаться только на "внешние признаки благополучия" – важно наблюдать за динамикой и не игнорировать даже мелкие сигналы.

Что действительно помогает?

На сегодняшний день не существует универсального способа предотвратить деменцию. Но есть меры, которые действительно могут снизить риски:

– регулярные физические нагрузки;

– качественный и достаточный сон;

– контроль давления, сахара и холестерина;

– отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

– активная социальная жизнь и обучение новому.

И главное – регулярное наблюдение у врача. Ранний диагноз дает шанс замедлить развитие болезни, подобрать терапию и адаптировать образ жизни. Самодиагностика, советы из форумов и вера в "народные средства" – не альтернатива профессиональной медицинской помощи.