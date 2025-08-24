Эксперт объяснила, почему аналоги лекарств хуже оригинала

Аналогичный состав еще не означает, что средство будет действовать эффективно

Аналоги популярных лекарств, как правило, стоят дешевле и имеют схожий состав с оригинальным препаратом. Но на самом деле их нельзя назвать лучшей альтернативой, утверждает фармэксперт Елена Ватутина. Она отметила, что любой дженерик – это не стопроцентная копия, у него могут быть свои нюансы.

К примеру, действующее вещество может пройти разные стадии очистки или производства, из-за чего их эффект становится другим.

"Состав вспомогательных компонентов также может отличаться. Все это в совокупности влияет на то, как препарат всасывается, распределяется, как долго действует и какие побочные эффекты дает", – пояснила специалист.

Самый лучший аналог – это тот, который на 100% повторяет оригинал. Тогда он будет давать такой же результат благодаря одинаковым показателям всасывания и скорости поступления. Такие препараты называют биоэквивалентными, но проблема в том, что в разных странах у этого понятия свои критерии. Иногда достаточно 40-процентного сходства состава и технологии производства для признания одинаковыми. Поэтому дженерики по своей сути являются для пациента лотереей.