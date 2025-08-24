Эксперт объяснила, почему аналоги лекарств хуже оригинала

Эксперт объяснила, почему аналоги лекарств хуже оригинала
Фото: unsplash.com
Аналогичный состав еще не означает, что средство будет действовать эффективно

Аналоги популярных лекарств, как правило, стоят дешевле и имеют схожий состав с оригинальным препаратом. Но на самом деле их нельзя назвать лучшей альтернативой, утверждает фармэксперт Елена Ватутина. Она отметила, что любой дженерик – это не стопроцентная копия, у него могут быть свои нюансы.

К примеру, действующее вещество может пройти разные стадии очистки или производства, из-за чего их эффект становится другим. 

"Состав вспомогательных компонентов также может отличаться. Все это в совокупности влияет на то, как препарат всасывается, распределяется, как долго действует и какие побочные эффекты дает", – пояснила специалист.

Самый лучший аналог – это тот, который на 100% повторяет оригинал. Тогда он будет давать такой же результат благодаря одинаковым показателям всасывания и скорости поступления. Такие препараты называют биоэквивалентными, но проблема в том, что в разных странах у этого понятия свои критерии. Иногда достаточно 40-процентного сходства состава и технологии производства для признания одинаковыми. Поэтому дженерики по своей сути являются для пациента лотереей.

Источник: Газета.ру

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским

Москве не стоит отступать от своих позиций

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта

Украинским воякам приходится очень тяжело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей