Какие анализы нужно обязательно сдать после 50 лет

К 50-ти года здоровье человека непременно портится, поэтому важно отслеживать его состояние с помощью медицинских наблюдений. Врачи назвали главный список анализов, которые следует сдать в этом возрасте, чтобы избежать серьезных проблем.
Первый и самый базовый – общий анализ крови, который позволяет оценить общее состояние. Затем идут исследования на холестерин, глюкозы и уровня артериального давления.
Также людям за 50 рекомендуют проверить функцию почек, печени, уровень витамина D, гормонов щитовидной железы. Эти параметры помогают оценить сердечно-сосудистые и метаболические риски, а также выявить дефициты. Сдавать эти анализы следует примерно раз в год.
Каждые два года нужно проверять кал на наличие скрытой крови. Это поможет своевременно выявить рак прямой кишки. При наличии в семейном анамнезе данного диагноза, пациентам также рекомендуется делать колоноскопию раз в 3-5 лет.
Мужчинам обязательно сдавать ПСА, а женщинам – маммографию и цитологический мазок.
