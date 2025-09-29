Какие анализы нужно обязательно сдать после 50 лет

Фото: unsplash.com
Проверять состояние организма следует ежегодно

К 50-ти года здоровье человека непременно портится, поэтому важно отслеживать его состояние с помощью медицинских наблюдений. Врачи назвали главный список анализов, которые следует сдать в этом возрасте, чтобы избежать серьезных проблем.

Первый и самый базовый – общий анализ крови, который позволяет оценить общее состояние. Затем идут исследования на холестерин, глюкозы и уровня артериального давления.

Также людям за 50 рекомендуют проверить функцию почек, печени, уровень витамина D, гормонов щитовидной железы. Эти параметры помогают оценить сердечно-сосудистые и метаболические риски, а также выявить дефициты. Сдавать эти анализы следует примерно раз в год.

Каждые два года нужно проверять кал на наличие скрытой крови. Это поможет своевременно выявить рак прямой кишки. При наличии в семейном анамнезе данного диагноза, пациентам также рекомендуется делать колоноскопию раз в 3-5 лет.

Мужчинам обязательно сдавать ПСА, а женщинам – маммографию и цитологический мазок. 

Источник: La Nueva España

