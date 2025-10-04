Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Курс рубля
Деменция на первом этапе развивается практически скрыто от самого пациента и его близких, но если суметь поймать недуг на ранних проявлениях, есть высокие шансы существенно замедлить прогресс болезни. Врач Ольга Зинчева рассказала, какие признаки должны насторожить человека в самом начале недуга.
Первое – у пациента начинает страдать кратковременная память. Он начинает забывать имена близких, путать маршрут, забывать про привычные действия. Иногда человек начинает по несколько раз задавать один и тот же вопрос.
Затем у человека с деменцией появляется депрессия без веских причин. Появляются тревожность, мнительность, раздражительность. Это отражается на соблюдении личной гигиены и в быту.
"Мысли становятся хаотичными, пациенты теряют ориентацию во времени и пространстве, забывают принимать лекарства или путают режим дня", – сказала медик.
Специалист напомнила, что главным способом замедлить развитие деменции – вовремя обратиться к врачу за помощью. А лучше всего постоянно тренировать когнитивные функции и вести здоровый образ жизни.
