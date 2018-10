Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уволена.

Решение об отставке принял глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники. По их словам, Хейли обсуждала свой уход с Трампом еще на прошлой неделе в Белом доме.

Отмечается, что решение Хейли "потрясло ряд высокопоставленных должностных лиц", ответственных за внешнюю политику администрации Трампа.

По словам самой Хейли, в ее уходе не стоит искать скрытых личных мотивов, просто "настало время отступить".

"За последние восемь лет я сделала всё, что могла, и я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы", – цитирует ее RT.

Американский лидер официально подтвердил отставку Хейли, сообщает NBC. Она освободит должность до конца года.

BREAKING: In Oval Office meeting, President Trump says Amb. Haley plans to depart at the end of the year, and says she is "very special to me." https://t.co/EtibQDNwdh