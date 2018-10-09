Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США лишились постпреда в ООН

Фото: GLOBAL LOOK press/Luiz Rampelotto
Американцы потрясены

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уволена.

Решение об отставке принял глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники. По их словам, Хейли обсуждала свой уход с Трампом еще на прошлой неделе в Белом доме.

Отмечается, что решение Хейли "потрясло ряд высокопоставленных должностных лиц", ответственных за внешнюю политику администрации Трампа.

По словам самой Хейли, в ее уходе не стоит искать скрытых личных мотивов, просто "настало время отступить".

"За последние восемь лет я сделала всё, что могла, и я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы", – цитирует ее RT.

Американский лидер официально подтвердил отставку Хейли, сообщает NBC. Она освободит должность до конца года.

Хейли представляла позицию США в ООН с ноября 2016 года. За это время она показала себя жестким противником России по многим принципиальным вопросам, в том числе по кризису в Сирии и Донбассе.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Жириновский оправдался за позорное падение

Политик пришел в ярость из-за попавшего на видео конфуза

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей