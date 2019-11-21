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"Выступал с идеей "примата крови": в СНГ разразился скандал из-за пособника нацизма Нжде

"Выступал с идеей "примата крови": в СНГ разразился скандал из-за пособника нацизма Нжде
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)
Россия и Азербайджан против героизации сообщников Третьего рейха

Небольшой город в Краснодарском крае оказался в центе информационной повестки на прошлой неделе из-за политического деятеля и героя Армении Гарегина Тер-Арутюняна, известного как Нжде. Мемориальную доску в честь него в Армавире замалевали черной краской.

Отличился депутат от КПРФ Алексей Виноградов, аргументировав свой поступок сомнительностью фигуры политика. По словам партийца, Нжде "замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом" и не заслужил, чтобы о нем помнили в России, цитирует "Коммерсантъ".

Впрочем, личность героя государства Закавказья противоречивая. Так, Тер-Арутюнян является одним из создателей концепции национального армянского государства. Он заслуженно получил многочисленные ордена за борьбу против турецкой оккупации во время Балканской войны. А в Первую мировую сражался за русскую армию.  Однако в годы Второй мировой войны Нжде был уличен в связях с нацистами и даже уговаривал Гитлера напасть на Турцию, за что лишился свободы и скончался в 1955 году в советской тюрьме.

В России на самом высоком уровне не раз заявляли о недопустимости героизации пособников легиона СС. Данный вопрос неоднократно поднимался на саммитах СНГ. Ожидается, что он же станет лейтмотивом 75-летия празднования Великой Победы в 2020 году.

О сотрудничестве Тер-Арутюняна с фашистами в мае завели разговор в министерстве иностранных дел. Спикер ведомства Мария Захарова выражала недоумение по поводу поспешной установки памятника в Армении предыдущей властью.

В октябре на саммите СНГ в Ашхабаде тему героизации Нжде затронул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что в центре Еревана красуется монумент пособнику нацистов.

Ильхам Алиев. Фото: www.globallookpress.com

"Это был человек, которому во времена фашистской Германии, войны принадлежат слова "Погибший во имя Германии, погиб по имя Армении". Этот человек причастен к убийству представителей различных национальностей, в том числе евреев и других людей", – обратил внимание Алиев в интервью АзерТАдж.

В России азербайджанского лидера поддержали. В частности, решительную позицию заняли депутаты Госдумы, прежде всего, глава ее комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников.

А вот в Армении заявление Алиева, что неудивительно, вызвало острую реакцию. За выдающегося деятеля и борца с турецкой оккупацией "от избытка чувств" заступился премьер-министр страны Никол Пашинян. Однако, как подчеркнул репортер "Коммерсанта" Андрей Колесников, делать этого не следовало, поскольку "бессмысленно спорить с тем, что этот человек действительно сотрудничал с нацистской Германией".

"А премьер Армении что-то слишком увлекся", – резюмировал журналист. 

Позицию коллеги разделяет известный телеведущий Максим Шевченко. 

Вадим Шевченко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Гарегин Нжде выступал с идеей "примата крови". В 1930-х годах он был одним из авторов националистической идеологии "цехакронизма", согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация. Сегодня, рассматривая его идеи можно только изумляться. Как можно его превозносить, и как в современном мире можно закрывать на это глаза?! Достаточно посмотреть его цитаты и ни у кого не останется вопросов", – высказался Шевченко в беседе с корреспондентомMedia.Az.

Тем временем в кавказской стране монумент Гарегину Нжде воспринимается как дань памяти деятелю, который сражался против угрозы нового геноцида армян. Именно на это и делал упор Пашинян. Однако ему напомнили, что на фронтах Второй мировой войны он стоял грудью по другую сторону баррикад.

Никол Пашинян. Фото: www.globallookpress.com

В Армении храбреца оправдывают тем, что он спутался с фашистами с определенным умыслом – в случае вхождения гитлеровцев в советское Закавказье он хотел добиться независимости своей страны и обезопасить ее от турецкого вторжения. Однако, если не переписывать историю тех кровавых дней и не идеализировать поступки Нжде, то прославленному деятелю нет оправдания.

А не расстреляли его за пособничество Третьему рейху лишь по одной причине – в 1947 году в СССР отменили смертную казнь. Нжде приговорили к 25 годам "Владимирского централа". 

Для тех же, кто еще сомневается в том, что "герой" добровольно сотрудничал с нацистами, в открытом доступе есть протоколы его допросов. Их фрагменты публикует портал Media.Az. 

Ксения АНДРЕЕВА

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