Therr Maitz выступит на фестивале SkyparkLive! в Сочи

24 июня фестиваль SkyparkLive! представляет концерт Therr Maitz – главной сенсации в российской музыке за последние несколько лет

Их композиция "365" в чарте альтернативной музыки iTunes обошла Radiohead и Coldplay, а фронтмена группы Антона Беляева называют музыкантом, который сломал привычные стереотипы современного шоу-бизнеса. Лучший исполнитель 2015 года в российском iTunes и Apple Music даст первый концерт в Сочи этим летом.

"Антон Беляев и Therr Maitz – любимцы российских модников и всех, кто понимает английский. Cтолько народу бывает разве что на концертах Земфиры или "Мумий Тролля". Therr Maitz – это концепция do it yourself в действии. Речь о том, как один человек строит внутренний Лондон на далекой от него территории" – пишет Esquire.

Therr Maitz обожают работать на опен-эйрах, где музыку не сковывают стены. Вместе с ними Скайпарк окунется в лучи заката и песни, покорившие сердца миллионов по всему миру.

Фолк-джаз, акустика и модная электроника на фоне роскошных южных закатов в уникальном парке приключений "SKYPARK AJ HACKETT SOCHI" на высоте 200 метров продолжат звучать на SkyparkLive! До конца сентября гостей Скайпарка ждут вечерние концерты самых интересных российских проектов, каждый из которых имеет особый стиль, узнаваемый саунд и отличную международную репутацию.

Июнь закончится соул-концертом Саши Алмазовой и Non cadenza 29 июня. Супер-команда профессиональных джазовых музыкантов предпочитает не гнаться за трендами, а делает живу музыку, которая нравится им самим. Под мелодичные песни так здорово мечтать и отдыхать душой, а для тела в арсенале Non cadenza есть нежные танцевальные композиции. Гостей Скайпарка также ждут авторский проект известного композитора и саунд-продюсера Александра Князева Triangle Sun, а также легендарное трио из Петербурга "Биллис Бэнд".

В июле закаты будут окрашены песнями прекрасной грузинской исполнительницы Нино Катамадзе. Главный хэдлайнер лета представит свою программу на SkyparkLive! 22 июля. Каждое выступление Нино Катамадзе – это музыка, поднимающая над суетой, музыка, пропитанная философией человеческой жизни и надеждой.

"Skypark Live! формирует новое культурное пространство для всего южного округа и становится площадкой для качественной музыки и современных проектов. Теперь, приезжая в Сочи, вы сможете найти для себя высокого уровня музыкальный контент на любой вкус", – рассказал основатель концертного агентства JazzDoIt! Роберт Багдасаров.





О фестивале кратко:

Первый музыкальный фестиваль SkyparkLive! состоялся летом 2017 года. С июня по сентябрь Музыкальная площадка Скайпарка каждую неделю принимала лучших российских и зарубежных исполнителей, в том числе группы Ундервуд, Guru Groove Foundation, Billy’sBand, TriangleSun. Гости фестиваля смогли увидеть театральные постановки и побывать на лекциях известных спикеров. Летом 2017 года фестиваль посетили более 10 000 человек.



"SKYPARK AJ HACKETT SOCHI" (www.skypark.ru) – самый современный и модный туристический объект на российской карте, сочетающий высокие технологии и уникальную природу Сочинского национального парка. Русско-новозеландский проект создан совместно c основателями банджи-джампинга компанией AJ HackettInternational и стал первым в России парком приключений на высоте. Любителей острых ощущений здесь ждут самые захватывающие аттракционы, множество идей для массовых активностей и фантастические горные виды. Территория парка расположилась в живописном месте Ахштырского ущелья, в реликтовом лесу, где произрастают редкие виды растений.

JAZZ DO IT! (www.jazzdoit.org) – команда единомышленников, ищущих новые горизонты в создании концептуальных и неординарных мероприятий и проектов. С 2009 JazzDoIt! представляет своей аудитории сложный музыкальный ландшафт, продюсируя концерты лучших артистов импровизационной музыки по всему свету. Мы верим, что музыка является универсальным языком, который способен донести самые сложные и эмоциональные идеи в нашу повседневную жизнь.

