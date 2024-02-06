Самоучитель английского для начинающих: подборка лучших

Самоучитель английского для начинающих: подборка лучших
Фото: Freepik
Всегда остро стоит вопрос о выборе подходящего для изучения языка ресурса

Самостоятельное изучение языка – это удобный, простой и перспективный способ, когда нет достаточного количества свободного времени. Чтобы самостоятельное обучение было эффективным, необходимо соблюдать темп и последовательность изучения языка.

Поэтому назревает вопрос о выборе подходящего ресурса. Попробуем найти ответ на него в этой статье.

Английский язык с нуля от BistroEnglish.com

“Английский за 4 недели 2 в 1” — курс создан опытным преподавателем Оксаной Долинка, направлен на эффективное изучение языка начинающими.

Сочетает в себе несколько важных для восприятия языка форматов обучения – при помощи видеозанятий и аудиозанятий.

Обучение проходит с акцентом на говорение, понимание речи, общение с носителями языка – идеальный вариант для тех, кто стремится к практическому применению собственных знаний. Сохраняется четкая структура и последовательность освоения материала, которая дает гарантированный результат.

Для обучения сформирована авторская программа, которая включает в себя свыше 60 видеоуроков (средняя длительность – 30 минут) и 90 аудио-занятий (средняя длительность – 10 минут). Сочетание подобных форматов эффективно влияет на изучение языка, поскольку позволяет объединить слуховое и зрительное восприятие, повторять, воспроизводить и применять материал, тренироваться.

Таким образом, назовем основные преимущества рассмотренного курса:

  • сочетание нескольких самых эффективных форматов изучения;
  • фокус на говорение и понимание речи, для применения в повседневности;
  • быстрый и гарантированный результат, доступный благодаря четко сформированной структуре занятий;
  • опытный преподаватель, сертифицированный в Кембриджском университете;
  • участие носителей языка, которые помогают поставить правильно произношение и научиться воспринимать речь на слух;
  • четкая постановка целей обучения и ориентированность на начинающих.

English Grammar in Use

Данный курс для самостоятельного изучения английского языка представлен Рэймондом Мерфи в форме учебника. Несмотря на выход первоначальной версии в 1985 году, периодически учебник обновляется (актуальная версия – 2019 год).

Сам учебник является справочником, который разделяется на связанные между собой блоки – теория и практика. Автор учебника предлагает изучать язык по книге, опираясь на те темы, которые нуждаются в улучшении практикующим. В основе обучения текстовый формат и воспроизводство изученного материала.

Effortless English

Специальный метод изучения английского языка, построенный на семи правилах, связанных со слуховым восприятием иноязычной речи. Автором задумки, которая послужила основой для метода, является AJ Hoge – ученый со степенью в области преподавания.

Если говорить кратко, суть метода сводится к тому, чтобы слушать, осознавать и применять язык. В прикладном плане это возможно за счет применения нескольких сетов, каждый из которых ориентирован на собственные задачи.

Заключение

Таким образом, проведенное сравнение различных подходов к изучению английского языка показывает, что каждый из них обладает собственными преимуществами и отличительными чертами, делает упор на конкретные подходы к освоению языковых норм.

Мы бы рекомендовали курс “Английский за 4 недели 2 в 1” от BistroEnglish.com, поскольку он включает в себя не только аудио и текстовые форматы, но и видеоуроки, ориентируется на достижение результата в короткие сроки.

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