Катя Лель предупредила о "глобальной зачистке человечества"

Странный прогноз напугал публику

Популярная российская исполнительница и "эксперт" по взаимодействию с внеземными цивилизациями Катя Лель заявила, что в скором времени человечеству грозит масштабная "зачистка".

По ее словам, люди, которые не занимаются самосовершенствованием и не повышают свои "вибрации", будут убраны самой Землей разными способами.

Заслуженная артистка РФ обратилась к молодежи с призывом работать над собой, медитировать, слушать мантры и совершать добрые поступки. Она подчеркнула, что времени, по ее подсчетам, осталось крайне мало.

Лель не впервые делает необычные заявления и часто говорит о своем якобы контакте с инопланетянами. Эти откровения уже много лет вызывают бурные обсуждения и недоумение у публики, но сама артистка уверяет, что делится лишь тем, что знает и во что верит.

К слову, ранее певица дала совет на случай встречи с инопланетянами. Артистка уверяет, что бояться этих созданий не стоит.