Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Премьера 31 октября 2025 года

Театр "ОДЕОН" – известный своими смелыми музыкальными постановками и неповторимыми шоу-программами – запускает уникальный гастрономический мюзикл, где фантазии и соблазны переплетаются в одно целое, а зритель становится гостем мистического вечера – интерактивного путешествия в сердце загадочной и манящей Москвы.
В новом шоу "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" зрителей ждёт погружение в атмосферу Бродвея и высокую гастрономию: изысканный авторский ужин, завораживающее шоу бродвейского уровня и светская вечеринка сливаются в потрясающем пространстве.
В основе сюжета мюзикла лежит история девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где её голос пробуждает у Графа – повелителя Тёмного мира – интерес к жизни. Между ними возникает мощное притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с Вороной – жестоким противником в борьбе за власть, любовь и судьбу мироздания. В конце вечера зритель сам решает: остаться в иллюзии или выйти к свету. "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" – шоу о страсти, силе, свободе, любви и пробуждении. История, в которой каждый узнает себя.
Музыкальную ткань шоу составляют любимые хиты 90-х и 2000-х в новых аранжировках и живом исполнении. Они продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать.
За гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co. Специально для мюзикла создано продуманное до мелочей меню, вдохновлённое сюжетом и атмосферой шоу.
Погрузитесь в мистическую и манящую Москву нового времени вместе с театром "ОДЕОН" и гастрономическим мюзиклом "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения, где стирается грань между фантазией и реальностью!
Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: премьера 31 октября 2025 г.
Билеты уже в продаже: https://mozdr.moscowmusical.ru/
Для лиц старше 12 лет
