Названы лауреаты премии "Марка № 1 в России"

Подведены итоги национальной премии "Марка № 1 в России". Традиционно премия отражает мнение потребителей, живущих в разных уголках страны и принимающих активное участие в открытом голосовании. Люди определяют бренды, товары и услуги, в качестве которых уверены на 100%. Формат премии исключает влияние экспертов и рекламы: результаты формируются на основании народного выбора.

Знак качества и признание россиян получили: АСКОНА, БИЗНЕС МЕНЮ, конфеты, шоколад АЛЁНКА, ГАЗПРОМ БОНУС, ЗДРАВСИТИ, сеть химчисток ДИАНА, РУССКОЕ РАДИО, ЛАЗУРИТ, MOON, OMSA, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, РУССКАЯ КАРТОШКА, КУЗЯ ЛАКОМКИН, снеки кукурузные СЫТОПУЗ, сухие готовые завтраки СЫРBALL, РУССКИЕ СУХАРИКИ, VIOLA, МАЙСКИЙ, ТЕКС, ЗУБР, TARKETT, RIFAR, СЕНЕЖ, STARLINE, ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК, FARA, ALERANA, микроволновая печь VITEK, КАНЕФРОН Н, глюкометры КОНТУР, АРТРА, КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД, КАРДИОМАГНИЛ, ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ, ЭКОНАД, ТРЕСЭММЕ, OXANA MARKET, РУССКОЕ ЛОТО, АРТФРУТ, ФИНУСЛУГИ, HELIX, СЛОБОДА, АФОБАЗОЛ, THERMO GLASS, ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА, РАМБЛЕР, онлайн СМИ News.ru, почва грунт TERRA VITA.

"В современном бизнесе побеждают не те, кто громче, а те, кому верят. Именно поэтому "Марка №1 в России" – это не просто рейтинг, а индикатор настоящего доверия, заслуженного делом", — подчеркивает генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.