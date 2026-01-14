В "Театриуме" на Серпуховке покажут мюзикл "Парфюмер"

В "Театриуме" на Серпуховке покажут мюзикл "Парфюмер"
Фото: пресс-служба
Новый мюзикл "Парфюмер" - чувственное погружение в загадочный мир запахов и эмоций

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства – с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости.

Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум" на Серпуховке

Когда: 24 января 20:00

