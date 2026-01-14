Спектакль "Без Есенина" от Театра Кашемир

Курс рубля
Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть. Неспешный спектакль, где, казалось бы, ничего не происходит, но ожидание грядущих событий делает его намного насыщеннее некоторых "экшн"-постановок.
Где: ТКЗ "Дворец на Яузе"
Когда: 17 января в 19:00
