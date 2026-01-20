Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет концерт «Татьянин день. Песни о любви»

Татьянин день – этому прекрасному празднику посвящен концерт Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и Арт-проекта "ТенорА XXI века".

Самые красивые песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности. Песенные хиты – "Лебединая верность", Евгения Мартынова; "Татьяна" Марка Марьяновского; "Лада" Владимира Шаинского; "Королева красоты", "Песня первой любви" Арно Бабаджаняна, "Мелодия" Александры Пахмутовой и многие другие прозвучат в этом концерте.

В составе лауреатов премии Москвы и премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" - солисты престижных московских и европейских оперных театров – Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова. Несмотря на то, что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных оперных сценах – несколько раз в году участники проекта собираются вместе. 

Когда: 21 января, 19:00
Где: Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+

