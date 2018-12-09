Певца госпитализировали прямо перед началом всероссийского конкурса «На Благо Мира»

Лев Лещенко почувствовал себя нехорошо, когда находился за кулисами московского концертного зала "Мир". Ему вызвали скорую помощь, после чего 76-летнего артиста увезли на карете в больницу.

Позже сам певец успокоил общественность, назвав свою госпитализацию всего лишь профилактической работой.

"Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", – цитирует его URA.RU.

Как отмечают "Дни.ру", у Лещенко давно уже существуют проблемы со здоровьем. Так, похожий случай произошел с ним четыре года назад. На лечении в Израиле у Лещенко диагностировали межпозвоночную грыжу в шейном отделе и пригрозили ему полным параличом, если не сделать операцию. В итоге певцу удалили грыжу и вставили имплант.