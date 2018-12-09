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Лещенко раскрыл подробности своего состояния

Лев Лещенко. Фото: globallookpress.com
Певца госпитализировали прямо перед началом всероссийского конкурса «На Благо Мира»

Лев Лещенко почувствовал себя нехорошо, когда находился за кулисами московского концертного зала "Мир". Ему вызвали скорую помощь, после чего 76-летнего артиста увезли на карете в больницу.

Позже сам певец успокоил общественность, назвав свою госпитализацию всего лишь профилактической работой.

"Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", – цитирует его URA.RU.

Как отмечают "Дни.ру", у Лещенко давно уже существуют проблемы со здоровьем. Так, похожий случай произошел с ним четыре года назад. На лечении в Израиле у Лещенко диагностировали межпозвоночную грыжу в шейном отделе и пригрозили ему полным параличом, если не сделать операцию. В итоге певцу удалили грыжу и вставили имплант.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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