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Лев Лещенко почувствовал себя нехорошо, когда находился за кулисами московского концертного зала "Мир". Ему вызвали скорую помощь, после чего 76-летнего артиста увезли на карете в больницу.
Позже сам певец успокоил общественность, назвав свою госпитализацию всего лишь профилактической работой.
"Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", – цитирует его URA.RU.
Как отмечают "Дни.ру", у Лещенко давно уже существуют проблемы со здоровьем. Так, похожий случай произошел с ним четыре года назад. На лечении в Израиле у Лещенко диагностировали межпозвоночную грыжу в шейном отделе и пригрозили ему полным параличом, если не сделать операцию. В итоге певцу удалили грыжу и вставили имплант.
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