Экс-супруга артиста заявила, что тот хочет ее "добить"

После выхода из карантина Прохор Шаляпин отправился отдыхать в Астрахань в компании своей бывшей жены Ларисы Копенкиной. Пара прекрасно проводит время: пока на улице стоит 35-градусная жара они вместе купаются в бассейне на даче. Видео поделилась бизнесвумен на своей странице в "Инстаграм".

Во время ролика Шаляпин рассказывает, что несмотря на то, что границы закрыты, им удается отдыхать в России. Во время записи на заднем плане появляется Копенкина, которая активно привлекает внимание к своей персоне заявлениями "А я порчу кадр!". В какой-то момент артист разворачивается к бывшей супруге и хватает ее за шею, после чего она начинает кричать. Заметно, что пара так решила пошутить с подписчиками.

"Если со мной что-то случится, это виноват он. Он давно меня хочет утопить", – заявила Лариса.

Прохор заметил, что если с Копенкиной все же что-то произойдет, то виноваты будут ее годы, а не он.

Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с Ларисой Копенкиной в 2013 году. Позже артист признался, что решился на такой шаг из-за контракта и их отношения были фикцией. Он назвал этот брак "самой большой ошибкой в своей жизни".

Ранее Шаляпин рассказал, что в своих отношениях с женщинами он очень брезглив, когда дело доходит до интима.