Перед смертью артистка болела

На 54-м году жизни скончалась бывшая вокалистка манчестерской группы Primal Scream Дениз Джонсон. За неделю до своей смерти певица заболела.

Как сообщает The Daily Star тело женщины обнаружили с ингалятором в руке. Причина ее смерти пока не известна. Как рассказали друзья артистки, за неделю до кончины ей нездоровилось, однако несколько дней назад сообщила им, что почувствовала себя намного лучше. Чем именно заболела экс-солистка Primal Scream, также не уточняется.

Певица запомнилась слушателям своим вокалом в альбоме "Screamadelica".

Дениз Джонсон выступала с группой Primal Scream с 1990-го по 1995 год, напоминает "МИР24". При ее участии был записан альбом "Screamadelica". Также в этот период вышли такие известные песни Primal Scream, как "Don't Fight it, Feel It" и "Higher Than the Sun".