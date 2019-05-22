Самый роскошный отель Турции Mardan Palace получил новую жизнь благодаря Titanic Hotels

Первые постояльцы уже почувствовали себя королевскими особами на отдыхе

В Турции вновь распахнул двери легендарный пятизвездочный отель Mardan Palace. Теперь он носит название Titanic Mardan Palace, гордо указывая на своего нового владельца – сеть Titanic Hotels. Ведь именно благодаря смене управляющей компании один из самых дорогих и роскошных отелей Турции снова радует любителей шикарного отдыха после почти двухлетнего перерыва. Coral Travel стал одним из первых туроператоров, предлагающих отдых в этом отеле.

Первые постояльцы появились в обновленном отеле 30 апреля. Многие иностранные гости с замиранием духа ждали встречи с любимым местом, так похожим на восточный дворец. Но опасения оказались напрасны: Titanic Hotels бережно сохранила самые роскошные детали интерьера.



Сусальное золото покрывает 10 тысяч квадратных метров гостиницы, итальянский мрамор и 500 тысяч хрустальных кристаллов украшают лобби, номера, коридоры и даже лифты. Поражает воображение люстра над центральной лестницей в лобби – она инкрустирована кристаллами Swarovski и весит более 2,5 тонн.

Светомузыкальный фонтан перед отелем, скульптуры, картины – все это сохранилось в обновленной гостинице. Однако гости, которые отдыхали здесь раньше, непременно обратят внимание, что тяжелые, темные тона интерьеров, преобладающие при прежнем владельце, теперь сменились на светлые и спокойные. В оттенках превалирует бирюза, так напоминающая цвет воды и неба Средиземноморья. На мебели в номерах перетянута бархатная обивка, и даже главную лестницу в лобби теперь покрывает не красный, а бирюзовый ковер.

Смена цветовой гаммы и другие детали реновации дорого обошлись новому владельцу. Сеть Titanic Hotels уже потратила на Mardan Palace 17 миллионов евро, причем воплощены еще не все дизайнерские задумки.

Но гости обновленного отеля высоко оценили старания владельца. Эффектное лобби в стиле Дворца Долмабахче с витражным потолком в виде неба высотой 21 метр никого не оставило равнодушным. А роскошно декорированные номера угождают любому вкусу. Кто предпочитает османский стиль, может остановиться в окружении золота, хрусталя, персидских ковров и душевых в виде хаммама. Любители минимализма могут предпочесть европейское крыло. Titanic Mardan Palace – это воплощение идеи Стамбула, который объединяет в себе восточную и западную культуры.

Но какой бы номер ни выбрали постояльцы, они будут окружены заботой и любовью. Ежедневно в отеле заняты от 1200 до 1400 сотрудников в зависимости от сезона. К апартаментам премиального класса прикреплены персональные дворецкие, которые готовы откликаться на все пожелания гостей 24 часа в сутки.

Всего в отеле 543 номера, среди которых апартаменты pool dublex suite и premium pool dublex suite с прямым выходом к бассейну и просторными личными террасами.

Постояльцы обязательно высоко оценят великолепное и разнообразное меню в Titanic Mardan Palace. К их услугам 10 ресторанов: главный Bosphorus, где предлагаемые блюда меняются ежедневно, и девять a la carte. Каждый из них достоин внимания. Так, стены ресторана морепродуктов выполнены в виде аквариума. В стейк-хаусе Beef Grill Club подается свежайшее мясо исключительно местного производства – с ферм региона Фракия. В Titanic Mardan Palace можно отведать, помимо распространенных итальянских и азиатских деликатесов, и блюда греческой и индийской кухонь, что редко где встретишь в турецких отелях. Есть ресторан, открытый 24 часа в сутки.

Руководит этим гастрономическим раем главный шеф-повар Titanic Mardan Palace Сейит Тезгел. Раньше он занимал аналогичные должности в отелях сети Titanic в Бодруме и Белеке. Он рекомендует постояльцам непременно попробовать стейк с реберной костью "Томагавк" из меню Стейк-хауса, стейк "Оссобуко" из итальянского ресторана и баранину на подушке из печеных баклажанов с йогуртом и чесноком "Алиназик" в турецком ресторане. Последнее, кстати, полагается есть серебряными приборами.

Помимо ресторанов, на территории Titanic Mardan Palace работают 22 бара и даже винный погреб, где хранится более 8000 бутылок вина, в том числе поистине уникальные экземпляры. Один из баров отеля Tower Roof Bar расположен на крыше Девичьей башни. Его посетители могут наслаждаться великолепным панорамным видом на отель-дворец с высоты шестого этажа.

Коктейльная карта Titanic Mardan Palace – отдельный повод для гордости: гостям могут предложить более 100 импортных алкогольных напитков и свыше 120 безалкогольных. Коктейли Lavender Martini – Martini с лавандовым сиропом и Hand Crafted H’s Gin Basil Smash с добавлением джина и базилика непременно покорят любителей смешанных напитков.

Есть в отеле зал для игры в боулинг, бильярд, комната игровых автоматов. К услугам любителей игры в гольф – поле площадью 110 га с 27 лунками на фоне Таврских гор и Средиземного моря. Для заядлых болельщиков подготовлен зал с большими телеэкранами для трансляции спортивных мероприятий.

Для вечернего досуга постояльцев Titanic Mardan Palace предлагаются развлекательные шоу. На открытии, отеля, кстати, выступали Валерий Меладзе, Григорий Лепс, "Дискотека Авария", Анна Седокова, Эмин, Лара Фабиан. Владельцы отеля обещают, что звезды российской и зарубежной эстрады и дальше будут радовать зрителей вечерних шоу-программ.

Любители классической музыки могут наслаждаться концертами в лобби отеля. В первые дни после открытия Titanic Mardan Palace там уже выступили артисты Государственного театра оперы и балета Анталии.

После концертов гости могут продолжить развлекаться в ночном клубе Monkey Club, где выступают диджеи из разных стран и танцовщицы go-go.

Расслабиться постояльцы смогут в роскошном комплексе BeFine Spa & Thalasso площадью 7500 квадратных метров. Хаммамы и сауны с разным температурным режимом, соляная комната, десятки виды массажей - каждый найдет процедуру по вкусу. Тем, кто не очень ориентируется в разнообразии СПА-услуг, отель рекомендует начать с фирменного массажа "Титаник". Специалисты подберут комбинацию различных техник индивидуально для каждого клиента с учетом его предпочтений и медицинских противопоказаний.

Процедура с чарующим названием "Шахерезада" понравится любителям восточного колорита. Вокруг гостя создадут пенное облако, затем его разотрут специальной рукавицей кесе, которая уберет омертвевшие клетки кожи и откроет поры для полезных питательных микроэлементов. После такой процедуры сияющий вид и идеальный загар обеспечены.

Обновленный Titanic Mardan Palace позиционирует себя как отель для семейного отдыха. Для маленьких гостей организован детский клуб в виде домика из мороженого и аквапарк, для детей постарше – разнообразные спортивные развлечения. Футбол, волейбол, стрельба из лука привлекут любителей активности на свежем воздухе, а в разгар жары можно весело провести время в игровой комнате с видеоприставками последнего поколения PlayStation VR и Xbox. Малышей от года до трех можно ненадолго оставить в миниклубе под присмотром специального сотрудника.

К питанию маленьких постояльцев отель подошел с особой тщательностью. В главном ресторане имеется детский уголок со специальными блюдами и забавным интерьером. В остальных ресторанах также есть специальное детское меню. Сладкоежки обрадуются разнообразию лакомств в кондитерской в лобби. Впрочем, огромный выбор десертов, шоколадных конфет ручной работы, лукум, пахлава, торты не оставят равнодушными любителей сладкого любого возраста.

Почувствовать всю прелесть отдыха в Titanic Mardan Palace могут не только постояльцы отеля, но и их гости, которым открыто посещение территории и всех услуг с утра и до 17.00 за 125 евро.

Продажами туров в Titanic Mardan Palace занимается специальный департамент Coral Elite. Заместитель гендиректора Coral Travel по продажам и маркетингу Селчук Бугай отметил, что у данного отеля большое будущее.

Стоимость тура на неделю с размещением в стандартном номере на двоих в июне при раннем бронировании начинается от 285 тысячи рублей.

