Гостям показывают страшные кадры и советуют держаться от РФ подальше

Иностранцев умоляют не ездить в Россию без русскоговорящего друга, чтобы не разочароваться в местном сервисе. Заграничных гостей подстерегает здесь масса неприятностей, уверяет автор англоязычного пасквиля.

Так, по его мнению, нанести визит в РФ стоит только "лингвистическим гениям, которые одарены бесполезным талантом для решения глупых головоломок". Статья для отпугивания туристов, где описываются курьезы якобы одной из гостиниц Брянска, появилась в издании Russia Beyond.

Ее сотрудники, утверждает автор, дословно перевели некоторые фразы с русского на английский с помощью онлайн-переводчика. Получилось забавно. Впрочем, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь получившиеся творения могут легко запутать иностранных постояльцев.

К примеру, просьбу "убрать номер" персонал отеля перевел буквально. Получилось, что гость призывает не навести в порядок в комнате, а уничтожить ее. А вместо "не беспокоить" – "не переживать".

Не лучше, по мнению разоблачителя, обстоят дела в российских ресторанах: там, мол, тоже придется столкнуться с трудностями перевода. В меню можно встретить странные блюда, такие как "salad from language" и "kaput color". Да и железнодорожный вокзал россияне будто бы именуют "J/D Vokzal" вместо привычной для англоязычной публики "railway station". Не по правилам они переводят и названия улиц, уточняет "Царьград".

Насколько точны изложенные факты, не известно. Свой материал автор сопровождает фотодоказательствами не лучшего качества. При этом не понятно, когда снимки были сделаны. Вот так и рождаются легенды о медведях на дорогах России.