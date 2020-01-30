Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Иностранцев пугают туризмом в России

Иностранцев пугают туризмом в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гостям показывают страшные кадры и советуют держаться от РФ подальше

Иностранцев умоляют не ездить в Россию без русскоговорящего друга, чтобы не разочароваться в местном сервисе. Заграничных гостей подстерегает здесь масса неприятностей, уверяет автор англоязычного пасквиля.

Так, по его мнению, нанести визит в РФ стоит только "лингвистическим гениям, которые одарены бесполезным талантом для решения глупых головоломок". Статья для отпугивания туристов, где описываются курьезы якобы одной из гостиниц Брянска, появилась в издании Russia Beyond. 

Ее сотрудники, утверждает автор, дословно перевели некоторые фразы с русского на английский с помощью онлайн-переводчика. Получилось забавно. Впрочем, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь получившиеся творения могут легко запутать иностранных постояльцев. 

К примеру, просьбу "убрать номер" персонал отеля перевел буквально. Получилось, что гость призывает не навести в порядок в комнате, а уничтожить ее. А вместо "не беспокоить" – "не переживать". 

Не лучше, по мнению разоблачителя, обстоят дела в российских ресторанах: там, мол, тоже придется столкнуться с трудностями перевода. В меню можно встретить странные блюда, такие как "salad from language" и "kaput color". Да и железнодорожный вокзал россияне будто бы именуют "J/D Vokzal" вместо привычной для англоязычной публики "railway station". Не по правилам они переводят и названия улиц, уточняет "Царьград".  

Насколько точны изложенные факты, не известно. Свой материал автор сопровождает фотодоказательствами не лучшего качества. При этом не понятно, когда снимки были сделаны. Вот так и рождаются легенды о медведях на дорогах России. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей