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Число жертв бедствия в Индонезии резко возросло

Россиян среди них пока нет

В результате землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 832 человека.

Об этом агентству AFP сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Таким образом, за сутки количество жертв стихии выросло более чем вдвое. Накануне официальные власти Индонезии называли цифру в 384 погибших.

В российском посольстве в Индонезии рассказали ТАСС, что никто из соотечественников не пострадал прежде всего потому, что Сулавеси не представляет интереса для туристов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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