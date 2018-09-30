Число жертв бедствия в Индонезии резко возросло

Россиян среди них пока нет

В результате землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 832 человека.

Об этом агентству AFP сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

#BREAKING At least 832 dead in Indonesia quake-tsunami disaster: official pic.twitter.com/RqsZDZmw9w — AFP news agency (@AFP) 30 сентября 2018 г.

Таким образом, за сутки количество жертв стихии выросло более чем вдвое. Накануне официальные власти Индонезии называли цифру в 384 погибших.

В российском посольстве в Индонезии рассказали ТАСС, что никто из соотечественников не пострадал прежде всего потому, что Сулавеси не представляет интереса для туристов.