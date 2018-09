Число жертв бедствия в Индонезии резко возросло

В результате землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 832 человека.

Об этом агентству AFP сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

