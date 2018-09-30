Число жертв бедствия в Индонезии резко возросло

Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
В результате землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 832 человека.
Об этом агентству AFP сообщил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
#BREAKING At least 832 dead in Indonesia quake-tsunami disaster: official pic.twitter.com/RqsZDZmw9w— AFP news agency (@AFP) 30 сентября 2018 г.
Таким образом, за сутки количество жертв стихии выросло более чем вдвое. Накануне официальные власти Индонезии называли цифру в 384 погибших.
В российском посольстве в Индонезии рассказали ТАСС, что никто из соотечественников не пострадал прежде всего потому, что Сулавеси не представляет интереса для туристов.
Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше
У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник