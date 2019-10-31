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Пошел дым: самолет Нетаньяху сломался на взлете

Пошел дым: самолет Нетаньяху сломался на взлете
Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com
У пассажирского "Боинга" отказали тормоза

ЧП случилось во время испытательного полета, который проводился в аэропорту Бен-Гурион. Фотографии с самолетом, который предназначен для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, уже появились в соцсетях – кадры с места событий выложил журналист портала The Belaaz на своей странице в Twitter. Тревожные сообщения растиражировали СМИ – в частности, об этом написал портал Ynet.

Чуть позже появились подробности о якобы нештатной ситуации с самолетом Boeing 767. Как выяснилось, неполадки с тормозами были частью испытания. Об этом пишет телеграм-канал "Военный обозреватель". СМИ рано подняли панику – учитывая, что "Боинг" долго не эксплуатировали из-за модернизации, необходимо было проверить, как работает система торможения.

Как стало известно, во время имитации взлета самолета экипажу приказали остановиться. После один из тормозов задымился, к взлетной полосе вызвали пожарных.

Лайнер пока не готов к эксплуатации, отмечает автор канала. Модернизация еще не завершена – проводятся летные испытания. Первый полет запланирован на воскресенье, 3 ноября.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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