ЧП случилось во время испытательного полета, который проводился в аэропорту Бен-Гурион. Фотографии с самолетом, который предназначен для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, уже появились в соцсетях – кадры с места событий выложил журналист портала The Belaaz на своей странице в Twitter. Тревожные сообщения растиражировали СМИ – в частности, об этом написал портал Ynet.

Чуть позже появились подробности о якобы нештатной ситуации с самолетом Boeing 767. Как выяснилось, неполадки с тормозами были частью испытания. Об этом пишет телеграм-канал "Военный обозреватель". СМИ рано подняли панику – учитывая, что "Боинг" долго не эксплуатировали из-за модернизации, необходимо было проверить, как работает система торможения.

Как стало известно, во время имитации взлета самолета экипажу приказали остановиться. После один из тормозов задымился, к взлетной полосе вызвали пожарных.

JUST IN: The emergency crews at Ben Gurion Airport were called to Israeli Air Force 1 (Prime Minister’s New Plane) following a brake failure during a test run on the track ahead of its planned test flight for this coming Sunday. No injuries reported. (Via Ynet) pic.twitter.com/oLsi5il8M7