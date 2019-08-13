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Британцы еле успевают "отгонять" Ту-142

Британцы еле успевают
Фото: www.globallookpress.com
ВМФ объявили охоту за подлодками НАТО

Британский истребители "Тайфун" в очередной раз вылетели на перехват двух российских противолодочных "медведей" Ту-142. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter, опубликовав фото, сделанное, судя по всему, из истребителя "Тайфун".


На прошлой неделе британские "Тайфуны" точно также вылетели для сопровождения российских Ту-142, которые в последнее время регулярно облетают морские границы стран НАТО, по всей видимости выслеживая подлодки альянса.

Этим летом стало известно о предстоящей модернизации Ту-142, после которой, по мнению некоторых экспертов, самолет даже может быть использован как бомбардировщик. 

Александр ИЛЬИН
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