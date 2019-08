Британцы еле успевают "отгонять" Ту-142

Британский истребители "Тайфун" в очередной раз вылетели на перехват двух российских противолодочных "медведей" Ту-142. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter, опубликовав фото, сделанное, судя по всему, из истребителя "Тайфун".

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw