"Посейдон" по-японски: камикадзе в торпедах топили эсминцы

Перед заданием смертники писали домой стихи

Российский беспилотный аппарат "Посейдон" с термоядерным зарядом на сегодняшний день является одним из самых зловещих видов стратегических вооружений. Мнения на Западе разделились – один считают, что Москва блефует и провоцирует гонку вооружений, другие считают "Царь-торпеду" оружием Судного дня, которое покарает врага даже если в России не останется никого.

Но на самом деле, похожая торпеда уже была, правда обитаемая и неядерная. В годы Второй мировой войны японцы использовали торпеды, в которых сидели камикадзе и направляли их прямо на американские корабли. Такой точностью и поныне не обладает ни одна торпеда. Камикадзе не обмануть, в отличие от того же искусственного интеллекта.

Японцы, когда поняли что проигрывают войну в океане, стали собирать отряды "шимбу-тай". Весь мир знает летчиков-камикадзе. Однако Токио готовил и пловцов-самоубийц, танкистов-смертников, и операторов пилотируемых торпед. Такие делали и в Англии, и в Германии, и Италии, однако они не предполагали жертвоприношения. Оператор должен был выпрыгнуть в последний момент, но только не у японцев. Самураи шли до последнего, поэтому увернуться от такой торпеды было невозможно – только уничтожить ее.

Торпеда камикадзе называлась Кайтен, что в переводе с японского означало "возвращение на небеса". Разработка "Кайтен" началась в 1944 году, а испытания проводились на острове Отсушима, где сейчас расположен музей торпеды камикадзе. Уже через неделю военные заказал сотню таких торпед.

Каждая из них была в 14,6 метров в длину. В носовой части располагались баллоны со сжатым воздухом, балласт и боеголовку весом в полторы тонны. Оператор-камикадзе сидел в кресле, у него под рукой был перископ, электрический гироскоп и рули управления.

Из молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет, допущенных к программе, 15 погибли на учениях, когда тренировались управлять торпедами. Несмотря на то, что камикадзе предлагали работу на флоте "перспективнее", они сами выбрали "Кайтен". Более того, желающих было больше, чем самих торпед.

Тогда летчики-камикадзе считались героями, и кодекс самурая подталкивал молодых людей отдать себя в жертву ради победы императора.

Торпедами с камикадзе были вооружены 24 подводные лодки и 14 эсминцев класса "Матсу". Применить оружие удалось только с субмарин, который несли от двух до шести "Кайтен". Максимальная глубина использования – 80 метров. Это не так много, и именно поэтому большая часть камикадзе была уничтожена. Перед отправкой в последний путь операторы писали письма и стихи домой.

Атака осуществлялась за 7 км. Камикадзе садились в торпеды и шли к цели со скоростью до 55 км/час. В километре от цели осуществлялось наведение. При этом оператор старался увернуться от торпед противника. Если не удавалось поразить цель с первого раза, атака могла повториться. Камикадзе мог подорвать заряд в любой момент, то есть торпеда взрывалась не только от удара. Покинуть "Кайтен" было нельзя. Камикадзе не давали шанса с малодушничать. По мнению историков, некоторые камикадзе совершали самоподрыв даже после неудачной атаки, чтобы не обрекать себя на медленную смерть в океане.

Впервые камикадзе на торпедах столкнулись с американцами 20 ноября 1944 года. "Кайтен" пилотировал один из разработчиков этого оружия Секио Нишина, который также взял с собой прах погибшего на тренировках коллеги Хироши Куроки.

Одна из пяти выпущенных торпед попала в американский танкер, под завязку заполненный топливом. Корабль взлетел на воздух, 63 человека погибли.

Японскую подлодку потопили, как и остальные торпеды, но в Токио остались довольны новым оружием и заказали еще.

Журнал The National Interest приводит отрывок из книги оператора торпеды Ютака Йокота, который выжил из-за того, что его боевые задания были отменены. Он рассказал о втором применении торпеды. "Кайтен" потопили три американских корабля, а также десантный катер. По данным ВМС США, погибли 11 моряков. В ответ USS Conklin уничтожил японскую подлодку вместе с 122 членами экипажа.

Позже камикадзе удалось потопить эсминец USS Underhill, но в целом сами японцы признали, что обычные торпеды эффективнее "Кайтен", у которых был слишком низкий показатель эффективности.