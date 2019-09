Трамп "сдал" собственный военный спутник

Трамп случайно рассекретил военный спутник США из-за своей "пагубной" привычки постить в Twitter.

Как пишет Forbes, благодаря его фотографии, опубликованной 30 августа, на которой изображены разрушения на иранской ракетной шахте, астрономы смогли вычислить спутник-шпион USA 224.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3