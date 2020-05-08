Из-за коронавируса страна почитает великих победителей фашизма дома

Россия празднует 75-ю годовщину триумфа в Великой Отечественной войне. Впервые в истории этот праздник россияне отмечают дома. Наземную часть парада на Красной площади как и все остальные мероприятия на улице отменили из-за вспышки коронавируса. О том, как отмечает 9 мая Москва в трансляции "Утро.ру".

Воздушный Парад победы можно смотреть по центральным каналам и онлайн, в трансляции "Утро.ру".

Несмотря на то, что по брусчатке Красной площади сегодня не пройдут ни военные, ни техника, в небе над Москвой покажут воздушный парад.

В честь 75-летия Победы военные решили показать 75 единиц боевой авиации. Участвуют почти все, включая ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3. Среди них будут и новейшие Су-57.

О том, что Парад Победы отменили сообщил в обращении Владимир Путин. Он объяснил, что празднование из-за эпидемии COVID-19 переносится на неизвестный срок. По слухам, традиционный парад пройдет 24 июня – в этот день в 1945 году парад принимал маршал Жуков.