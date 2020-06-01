Секретной операцией руководило ЦРУ

Российская Камчатка со времен холодной войны сильно интересует Соединенные Штаты. База подводных лодок и перехватчиков МиГ-31, рядом Япония и Аляска. Бомбардировщики B-1B недаром участили полеты вблизи полуострова. Однако в 70-х гг. прошлого века дела обстояли еще серьезнее. США отправляли подлодки специального проекта, чтобы прослушать подводные линии советских моряков.

Самой громкой такой операцией стала "Ivy Bells", в которой участвовала атомная подлодка USS Halibut. К слову, позже экипаж субмарины отправили фотографировать и помогать поднимать советскую К-129.

ЦРУ и АНБ поставили перед экипажем задачу подключиться к кабелю между Камчаткой и Владивостоком, который проходил по дну Охотского моря. Разведка донесла, что с его помощью Камчатка держит секретную связь с Москвой, и о чем они там говорят, решили во что бы то ни стало узнать в ЦРУ.

Как пишет The National Interest, задача была сложная, ничуть не проще, чем пролететь на U-2 над Уралом. СССР считал Охотское море своими территориальными водами. В нем было развернуто множество противолодочных средств, включая минные заграждения и гидролокаторы.

Лодка USS Halibut была достаточно необычной. Изначально это была дизель-электрическая субмарина, но из нее сделали атомную. Но это лишь часть проделанной работы. Лодку приспособили для водолазов, поставили два якоря и специальные рельсы, чтобы она могла залечь на дно.

Обнаружить кабели было так же сложно, как найти иголку в стогу сена. Однако секрет выдали указатели на берегу, запрещающие рыбакам бросать якоря в определенных местах. Для конспирации даже экипажу сказали, что перед ними стоит задача найти вооружение на советском ракетном полигоне. Но о главной цели знали единицы.

И среди них были водолазы. Они подобрались к кабелю и обмотали его другим, после чего данные удалось получить методом индукции.

Годами ЦРУ подслушивали переговоры советских моряков, пока в 1980-м бывший сотрудник АНБ не пошел в советское посольство в Вашингтоне и не рассказал о существовании "кабеля-паразита".