Финны не жалеют 12 миллиардов долларов на истребители, несмотря на кризис и пандемию

Финляндия увеличивает военный бюджет в 2021 году почти на $6 млрд, чтобы покрыть расходы на покупку новых истребителей. В данный момент финны выбирают между "Тайфунами", "Грипенами", "Рафалями" и F-35.

Как пишет Defense News, пандемия не повлияла на планы финских военных, несмотря на опасения. На 64 истребителя, а также оборудование, обучение летчиков, Хельсинки потратит $12 млрд, что для небольшой страны достаточно много. При этом общие расходы на оборону выросли больше, чем вдвое.

Скандинавские и балтийские государства, по версии издания, возрождают старые военные союзы по мере того, как Россия все активнее и активнее проводит военные учения у их границ. Шведы недавно даже решили реанимировать бункер в скале, который готовили для ВМС на случай ядерной войны.

По истребителям финны примут окончательное решение в 2021 году, а поставляться они будут в страну с 2025-го по 2030 год.

Аналогично Польша в ближайшие годы намерена купить у США истребители F-35. Таким образом, Россия в скором будущем может оказаться в довольно сложной ситуации.

С одной стороны, ВКС получают опыт в Сирии, строятся хорошие корветы, малые ракетные корабли и подлодки, с другой, Россия сталкивается с проблемой финансирования оборонных предприятий из-за санкций и пандемии, которая сильно "уронила" цены на нефть, хотя они и поднялись в последнее время. Кроме того, США максимально препятствуют продажам российской техники и вооружения за рубеж, что тоже наносит удар по оборонке.