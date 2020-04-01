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Известный музыкант заразился коронавирусом

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Симптомы COVID-19 прошли у артиста за 10 дней

Музыкант Гэри Холт, который играет на гитаре в Slayer и Exodus, нашли коронавирус. Об этом рассказали американские журналисты. 

Сначала Холт написал в своем "Инстаграм", что сдал тест на COVID-19 вместе с женой, а также добавил, что результатов нужно ждать окло 8-10 дней. 

Как передает издание NME, через 11 дней музыкант публиковал в соцсети пост, в котором рассказал, что тест оказался положительным. Однако позже запись исчезла. К этому времени симптомы коронавируса уже прошли у артиста. 

Холт старается не выходить из дома, посвящая все время музыке. 

Всего в США COVID-19 подхватили 189 633 человека, умерло 4 081 пациента, выписались из больниц 7 136 человек, по данным института Хопкинса. 

Полина ИВАНОВА

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