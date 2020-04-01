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Тревожный сценарий: названа неожиданная опасность коронавируса

Тревожный сценарий: названа неожиданная опасность коронавируса
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеРежим ЧС и вторая неделя выходных: главное о коронавирусе в России за 1 апреля
Пациент сразу с двумя инфекциями тяжелее перенесет болезнь

Российские ученые предупредили соотечественников о неожиданной опасности коронавируса. Оказывается, если человек болеет COVID-19 и подхватывает грипп, или наоборот, то ему сложнее справиться с недугом, а также он представляет угрозу для окружающих.

Как рассказал доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев, от гриппа страдают верхние дыхательные пути, а от коронавируса – нижние. По его словам, если пациент стал обладателем и второго вируса, то ему будет нелегко справиться с болезнью. 

Также если пациент заразился гриппом раньше, чем COVID-19, то тесты могут не увидеть последний. Такое уже было у 69-летнего китайца с сухим кашлем и высокой температурой. 

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подтвердил, что это вполне реально. Он отметил, что если коронавирус человек подхватил, когда уже активно боролся с гриппом, то концентрация китайской инфекции в организме будет небольшой и диагностические системы ее просто не обнаружат. 

Эксперты, как передает газета "Известия", поведали, что от COVID-19 умирает больше людей, но сезонный грипп поражает куда больше землян, поэтому от него погибают тоже немало пациентов. 

Ранее "Утро" рассказывало, как отличить грипп от коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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