Пациент сразу с двумя инфекциями тяжелее перенесет болезнь

Российские ученые предупредили соотечественников о неожиданной опасности коронавируса. Оказывается, если человек болеет COVID-19 и подхватывает грипп, или наоборот, то ему сложнее справиться с недугом, а также он представляет угрозу для окружающих.

Как рассказал доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев, от гриппа страдают верхние дыхательные пути, а от коронавируса – нижние. По его словам, если пациент стал обладателем и второго вируса, то ему будет нелегко справиться с болезнью.

Также если пациент заразился гриппом раньше, чем COVID-19, то тесты могут не увидеть последний. Такое уже было у 69-летнего китайца с сухим кашлем и высокой температурой.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подтвердил, что это вполне реально. Он отметил, что если коронавирус человек подхватил, когда уже активно боролся с гриппом, то концентрация китайской инфекции в организме будет небольшой и диагностические системы ее просто не обнаружат.

Эксперты, как передает газета "Известия", поведали, что от COVID-19 умирает больше людей, но сезонный грипп поражает куда больше землян, поэтому от него погибают тоже немало пациентов.

Ранее "Утро" рассказывало, как отличить грипп от коронавируса.