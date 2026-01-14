Машкова оправдалась за матерный спектакль в Эстонии с Хаматовой

Зрители не увидели ничего, кроме отборного мата на сцене

Мария Машкова выступила для зрителей в спектакле "Единственные самые высокие деревья на Земле" драматурга Ивана Вырыпаева*. Премьера комедии состоялась в Таллине. Кроме Машковой, зрители увидели Чулпан Хаматову с Василием Зорким, сообщает "КП".

Участники спектакля вдруг при этом достаточно эмоционально высказывались друг о друге. Машкова заявила, что никогда не пылала любовью к Хаматовой, с которой стала работать из необходимости. А Зоркий раскритиковал обеих.

"Маша – это просто провал. Чулпан – это ужас какой-то. Я реально не понимаю, как она продает билеты", – заявил он на одном из роликов.

Зрители подумали сначала, что так артисты шутят друг над другом. А затем, после просмотра спектакля, убедились в обратном. Спектакль – постановка с массой отборной ругани. Аудитория просила артистов не ругаться на сцене, а затем начала покидать зрительские ряды.

Машкова же признала, что спектакль полон обсценной лексики. А еще выразила благодарность тем, кто не досидел до конца. Хотя и осталась недовольна зрительницей, прервавшей ее монолог из-за обилия матерных слов.

"Это было горячо, чего уже тут притворяться, скандально. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие. Прекратить нецензурную брань", – высказалась она.

*признан иностранным агентом решением Минюста