На борту находится больше сотни зараженных

У более чем 120 пассажиров греческого круизного лайнера диагностировали COVID-19. На борту установлены карантинные зоны, а всех людей разделили на три группы риска от низкого до высокого.

С корабля в критическом состоянии были доставлены в больницу 34-летний индонезиец и 72-летний швейцарец. Сейчас на лайнере с проверкой находится группа организации общественного здравоохранения Греции, передает телеканал Skai.

Всего на лайнере 383 человека, которые получат результаты анализов на коронавирус в ближайшие дни.

Ранее "Утро" рассказало, что Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса.